Schianto fra una moto e un’auto, un giovane di Civitanova trasportato a Torrette. E’ successo poco prima delle 9 a Porto Potenza, all’incrocio con via Dante Alighieri, sull’Adriatica: il tratto è stato chiuso al traffico, code e rallentamenti sulla statale. A scontrarsi, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale che si occupa dei rilievi del caso e di stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto, una Renault Clio condotta da una donna che viaggiava in direzione Civitanova e una Suzuki che procedeva verso Porto Recanati. Un impatto violento, avvenuto mentre la vettura cercava di immettersi in via Dante Alighieri, con il ragazzo che viaggiava in sella alla moto che è stato sbalzato dalla due ruote ed è finito rovinosamente a terra.

Immediati i soccorsi. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del luogo dell’accaduto, visto l’olio presente sulla strada dopo lo scontro fra i due mezzi, e gli operatori dell’emergenza che, prestate le prime cure del caso, hanno allertato l’eliambulanza. L’elicottero è atterrato nei pressi del luogo dell’incidente, il giovane che viaggiava in sella alla moto è stato trasportato all’ospedale di Ancona. E’ rimasto sempre cosciente, ha riportato diverse fratture. Sotto choc la donna al volante della vettura. Il tratto dove è avvenuto lo schianto è stato chiuso al traffico: code e rallentamenti con inevitabili disagi per gli automobilisti lungo la statale Adriatica.

(Redazione Cm)

(foto di Federico De Marco)