di Francesca Marchetti

Recanati in lutto per la scomparsa della 47enne Elisabetta Stacchiotti, morta a causa di un tumore che in poco tempo l’ha strappata all’affetto della sua famiglia e dei suoi tanti amici. Impiegata alla Stacchiotti Trasporti, lascia un figlio, Federico di 14 anni, il marito Alessandro Ferri, la mamma Bruna, il fratello Lorenzo e la sorella Laura.

La donna, ricorda chi la conosceva, era una persona molto riservata, amabile e piena di vita. Consapevole dell’infausto esito della malattia, scoperta a marzo, per il suo manifesto funebre la donna ha scelto personalmente la foto che la ritrae gioiosa in abito da sposa nel giorno del matrimonio nella chiesa di Sant’Agostino. Molti i messaggi di cordoglio arrivati anche tramite social, che attestano il dolore provato dall’intera comunità per questa giovane vita stroncata.

La camera ardente è allestita all’obitorio dell’ospedale di Loreto, dove era stata ricoverata negli ultimi giorni. Il funerale, curato dalle Onoranze funebri Corridoni, avrà luogo domani 23 agosto alle 10 nella chiesa di Sant’Agostino a Recanati.