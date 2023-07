Musica, teatro e poesia, in uno spettacolo nel segno della resilienza e della valorizzazione di Vestignano. “Il cammino della Divina Commedia… dalle macerie alla luce” si terrà il 28 luglio, alle 21, nel borgo storico di Caldarola, sul piazzale antistante la chiesa dei Santi Martino e Giorgio.

Recita le terzine dantesche Viviana De Marco, la musica è suonata da Fausto Palmieri alle tastiere, mentre al flauto c’è una presenza d’eccezione, Olena Kogherga, primo flauto dell’Orchestra sinfonica di Zaporidhja, espatriata a Civitanova a causa della guerra in Ucraina e la cui storia aveva raccontato Cronache Maceratesi. «È solo per una fortunata circostanza che Olena potrà suonare nella rappresentazione del 28 e potremo ascoltarla», spiegano gli organizzatori. La concertista ripartirà infatti per Zaporidhja qualche giorno dopo l’esibizione. L’ingresso allo spettacolo è gratuito.

L’assessore alla cultura Teresa Minnucci chiarisce il ruolo del Comune in questa iniziativa, inserita nella programmazione estiva degli eventi locali: «L’esibizione è promossa dall’amministrazione, con la collaborazione della sede operativa di Caldarola del Club per l’Unesco Tolentino Terre Maceratesi ed è parte del più ampio percorso “La resilienza. L’arte come cammino dalle macerie verso la luce”, sviluppato in partenariato con il liceo scientifico Leonardo Da Vinci di Civitanova Marche, grazie al coordinamento della professoressa Silvia Gaetani, con l’associazione Venti di Cultura nell’ambito di Progetto Piano delle Arti 2023».

A illustrare il senso del percorso è Giuseppe Faustini, presidente del Club per l’Unesco Tolentino Terre Maceratesi: «Dall’Onu ai Club per l’Unesco c’è una unica missione: costruire la pace nelle menti degli uomini e delle donne attraverso la scienza, la cultura, l’educazione. Il progetto ha portato studenti e docenti alla realizzazione di materiale visuale, documentale e promozionale per far conoscere e riconoscere il valore patrimoniale di Vestignano. È stato un modo nuovo di esprimere concreta solidarietà alle zone colpite dal sisma del 2016».

Paola Calafati Claudi, segretaria del club, aggiunge che il progetto «è stato sviluppato da docenti e studenti nell’anno scolastico appena concluso, tutti i materiali promozionali prodotti verranno utilizzati nei mesi a seguire, in iniziative pubbliche, anche per attivare una raccolta fondi in favore di piccoli interventi migliorativi degli spazi pubblici di Vestignano con evidente valore storico e culturale».

Proprio con quest’obiettivo, gli ideatori di “La resilienza. L’arte come cammino dalle macerie verso la luce” stanno lavorando alla creazione di un archivio della memoria dove raccogliere testimonianze sul pre-sisma 2016 in forma di video, per mantenere traccia di come era il borgo prima del terremoto. In questa direzione, l’associazione Venti di Cultura ha proposto alle scuole superiori uno specifico progetto per la realizzazione di un docufilm, “Il paese effimero”, che ha raccolto le testimonianze di residenti nel borgo di Vestignano e Caldarola. Realizzato dagli studenti del liceo Da Vinci, il documentario ha già partecipato al Civitanova Film Festival e verrà presentato in altre occasioni pubbliche.

“La resilienza. L’arte come cammino dalle macerie verso la luce”, con i suoi numerosi appuntamenti, è parte della missione di valorizzazione dei tesori materiali e immateriali che ci circondano e che il Club per l’Unesco Tolentino Terre Maceratesi persegue grazie alle sue sette sedi operative costituite a Macerata, a Treia, a Caldarola, poi a Sant’Urbano Valle San Clemente, a Matelica Sinclinale camerte, a Serrapetrona, e a Pollenza e, a breve, a San Vittore di Cingoli. «Per l’Unesco l’identificazione, la protezione, la tutela e la trasmissione alle generazioni future del patrimonio culturale e naturale di tutto il mondo rientrano tra le missioni principali dei Club per l’Unesco – chiude Calafati Claudi – una missione che può essere svolta solo prendendo atto delle richieste provenienti dalle comunità che conoscono o intuiscono il valore dei propri beni culturali, storici, naturalistici, siano essi materiali o immateriali e chiedono al Club di essere accompagnati in un percorso di identificazione di questi beni e, in alcuni casi di intraprendere percorsi di candidatura ai riconoscimenti mondiali dell’Unesco».