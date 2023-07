Condannato per maltrattamenti e lesioni aggravate verso la moglie, in carcere un 57enne. Ad eseguire l’ordine di carcerazione sono stati i carabinieri di San Severino il 3 luglio scorso (ma se n’è avuta notizia solo oggi). L’uomo, marocchino, già denunciato dai carabinieri per evasione e condannato nel gennaio 2022 dal Tribunale di Macerata, si trovava ai domiciliari. Con sentenza del 20 dicembre 2022 la Corte di Appello di Ancona lo ha condannato per il reato di maltrattamenti e lesioni aggravati nei confronti della moglie, reato per il quale era stato denunciato dai carabinieri della locale stazione nel 2018. L’uomo, accompagnato al carcere di Fermo, dovrà scontare la pena residua di due anni e 6 mesi di reclusione. Due giovani segnalati per droga alla Prefettura dai militari di San Ginesio.