Musica e spettacoli al chiaro di luna: sabato 17 giugno torna “Nottambula”. Dal pomeriggio, e fino a tarda sera, piazze e vie del centro storico si animano per il ritorno della rassegna promossa dal Comune di San Severino, dalla Pro Loco e da San Severino Marche Cultura e Turismo. Ricco il calendario di iniziative con l’apertura, alle 17, in piazza Del Popolo dove verrà allestito un dj set con musica disco, funky, house in vinile da ballare con Super Park & Chill e lo spettacolo “In the square”. Sempre dalle 17 mercatino “Le piazzette” e street food “Lo magnà de ‘na orda”. In via Garibaldi, dalle 18, “Il giardino siciliano”, aperitivi e cena con specialità siciliane. Via Eustachio e via Roma accoglieranno, dalle 21,30, la rassegna “Dialettando per vicoli by night”, a cura della compagnia teatrale l’Alternativa.

Alle 20,30 è invece prevista l’esibizione, a cura dell’Asd Rotellistica Settempeda, “Pattinando sotto le stelle“. In viale Eustachio animazione per bambini, gonfiabili, giostra, tiro a segno, dolciumi, palloncini e musica con dj dalle ore 17. Alle 18 aperitivi e cena on the road. Dalle 21,30 “The Ladders”, a tribute to the Beatles. In viale Bigioli, con partenza alle 19,30 e ristoro finale, “Passeggiando sotto le stelle con Trail Zone”, a cura di Bike Zone. Nel chiostro di San Domenico, a partire dalle 21,30, va in scena la commedia dialettale “Ce penza don Antò!”, a cura della compagnia teatrale Terra dei Fioretti e la regia di suor Lucia Stacchio. Al cinema Italia, dalle 16 alle 20, saggio degli allievi della scuola di musica del Corpo filarmonico bandistico “Francesco Adriani”.

Alle 21,15 si esibiranno, invece, il coro “Tourdion Ensemble” di San Severino e il coro “Oddo Marconi” di Montefano, diretti dal maestro Lorenzo Chiacchiera, nel concerto “Gelati, pirati… sorrisi assicurati”. In viale Matteotti, dalle 18, mercatino dei prodotti tipici a cura della Coldiretti “Campagna Amica”. In via Dante Alighieri dalle 17 musica dal revival rock di BMas360 alle sonorità house tech/house di Lorenzo Ciccarelli. Poi aperitivi on the road e cena dalle 18. Per i più piccoli, dalle 17,30, giochi e racconti di una volta a cura dell’associazione Luci e Pietre, in collaborazione con l’Uteam (Università della Terza Età dell’Alto Maceratese) “C’erano una volta le ginocchia sbucciate”.

Viale Mazzini si animerà, dalle 21,30, grazie alla Felix Street Band. Alle 21 Style by Mia propone un incontro dedicato all’armocromia: come la scelta del colore dell’abbigliamento può aiutare a valorizzarsi. Dalle 20,30 si balla con l’Asd Studio Dance Academy e lo spettacolo “Ballando sotto le stelle”. Anche qui, dalle ore 18, aperitivi e cena on the road. Per informazioni Pro Loco Iat San Severino Marche [email protected] oppure tel. 0733638414 o ufficio Cultura, tel. 0733641309.