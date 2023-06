di Andrea Cesca

Il Monturano Campiglione si aggiudica la finale playoff del girone B di Promozione battendo per 2 a 1 l’Aurora Treia. La squadra di Nello Viti in inferiorità numerica per oltre mezzora aveva a disposizione un solo risultato per conquistare la finalissima per salire in Eccellenza, la vittoria. Sul neutro di Villa San Filippo Daniele Viti porta in vantaggio il Monturano, Voinea pareggia immediatamente i conti, in apertura di ripresa Islami mette a segno la rete del definitivo sorpasso poi si fa espellere. Nel prossimo fine settimana il Monturano affronterà l’Urbania che nella finale playoff del girone A ha strapazzato la Vigor Castelfidardo.

Il comunale di Villa San Filippo ospita la finale playoff del campionato di Promozione girone B, chi si aggiudica la sfida la prossima settimana contenderà alla vincente di Urbania-Vigor Castelfidardo (Promozione girone A) l’ultimo posto utile per salire in Eccellenza. Secondo regolamento la partita si sarebbe dovuta disputare al “Leonardo Capponi” di Treia ma la Prefettura ha deciso lo spostamento della sede per esigenze di ordine pubblico. Si gioca dunque in campo neutro, la squadra del presidente Stefano Cegna deve rinunciare ai vantaggi derivanti dal fattore campo.

L’Aurora Treia ha terminato la stagione regolare al secondo posto in classifica, considerato il corposo vantaggio sulla quinta posizione (+15) occupata dal Matelica non ha dovuto disputare la gara di semifinale. Nell’altra semifinale il Monturano Campiglione si è qualificato grazie al successo per 3 a 1 ai tempi supplementari in trasferta con l’Atletico Centobuchi. Per la squadra allenata attualmente da Nello Viti si tratta della seconda finale playoff consecutiva, un anno fa la vittoria andò al Chiesanuova (per ironia della sorte, altra squadra del comune di Treia) che poi venne promossa in Eccellenza. In campionato il doppio confronto si è concluso con un pareggio e una vittoria per i bianco-rosso-blu di Paolo Passarini.

L’Aurora Treia è al gran completo, il Monturano Campiglione deve rinunciare a Cerquozzi e Domi ma recupera Isidori. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si disputeranno i tempi supplementari, non sono previsti i calci di rigore, se dopo 120’ dovesse permanere il pareggio sarebbe l’Aurora Treia a festeggiare e a contendersi nel prossimo week end l’ultimo posto utile per salire in Eccellenza.

Prima del fischio di inizio comincia a scendere la pioggia, davvero tanti gli addetti ai lavori nella tribuna gremita. L’Aurora parte lanciata, al 2’ Marchetti alza la mira sul calcio d’angolo di Badiali. Sul fronte opposto Moretti non riesce a sfruttare una disattenzione di Palazzetti. Treia spinge soprattutto sulla corsia di sinistra, Badiali da posizione angolata chiama alla respinta con i pugni Isidori. Cervigni e Voinea fanno un grande lavoro, al 24’ un missile di Romagnoli viene deviato in angolo da Isidori. La squadra di Passarini fa la partita, al 27’ Badiali serve Capponi, il tiro deviato sfiora di poco la traversa. Il Monturano Campiglione fatica a farsi vivo dalle parti di Frascarelli, Bracalente non riesce ad ispirare la manovra dei suoi, Nello Viti passeggia nervosamente davanti alla panchina.

Come un fulmine a ciel sereno gli ospiti passano, al 37’ Finucci trova Daniele Viti lasciato troppo solo in area, il numero 3 stoppa la palla con il petto e di sinistro infila Frascarelli, 0 a 1. Il vantaggio dura due minuti, al 39’ Romagnoli vince un contrasto sulla trequarti, Voinea si impossessa del pallone fa qualche metro e con il destro rasoterra fulmina Isidori, palla nell’angolino, 1 a 1. Il Monturano che aveva subìto il predominio avversario guadagna metri e chiude in attacco la prima frazione.

All’inizio del secondo tempo fa capolino il sole, Bracalente indovina la giocata, De Carolis dalla destra fa partire un cross a centro area che Islami di testa gira in rete, 1 a 2. La gioia per la rete del nuovo vantaggio dura pochi istanti in casa fermana, l’autore del gol Islami già ammonito commette fallo su Gobbi e viene espulso, Monturano Campiglione in dieci. Nello Viti richiama in panchina Frascerra, un attaccante, e irrobustisce il centrocampo con Santarelli, Passarini fa il contrario, dentro Andreucci, fuori Panichelli. Treia chiude nella propria metà campo l’avversario e va alla conclusione con Cervigni, destro di poco fuori. Poco dopo la mezzora Andreucci gonfia la rete con il destro, ma il gioco era già fermo. Il cronometro scorre, l’Aurora non trova il pertugio giusto, Isidori non viene chiamato in causa, Treia inizia ad accusare la fatica. In pieno recupero Adami Gianluca ruba la palla a Palazzetti, Frascarelli tiene in vita le speranze dell’Aurora.

Isidori resta pressoché inoperoso, al triplice fischio finale il Monturano Campiglione va a fare festa sotto ai propri tifosi. L’Aurora Treia a testa bassa va sotto la tribuna a salutare i propri sostenitori.

AURORA TREIA (4-2-3-1): Frascarelli 6,5; Gobbi 6, Palazzetti 5,5, Mulinari 6, Marchetti 6; Panichelli 6 (22’ st Andreucci ng), Romagnoli 7 (37’ st Di Francesco ng); Capponi 5,5 (37’ st Fratini ng), Badiali 6,5, Cervigni 6,5; Voinea 7. A disp.: Cartechini, Filocaro, Nunzi, Capradossi, Marini, Piancatelli. All. Passarini.

MONTURANO CAMPIGLIONE (4-3-2-1): Isidori 6,5; De Carolis 6, Finucci 6,5, Muzi 6, Viti 7; Smerilli 6, Petruzzelli 6,5, Islami 6; Moretti 5,5 (40’ st Adami Gianluca ng), Bracalente 5,5 (37’ st Adami Marco ng); Frascerra 5,5 (20’ st Santarelli ng). A disp.: Renzi, Ferri, Detto, Venanzi, Rossetti, Di Gennaro. All. Nello Viti.

TERNA ARBITRALE: Riccardo Latuga di Pesaro (assistenti Serenellini e Domenella di Ancona).

Reti: pt. 37’ Daniele Viti (Mc), 39’ Voinea (At); st. 10’ Islami (Mc).

Note: spettatori 1.000 circa. Espulso Islami al 12’ del secondo tempo per doppia ammonizione. Ammoniti Palazzetti, De Carolis, Islami. Calci d’angolo 7 a 0 per l’Aurora Treia. Recupero: 5’ (1+4).

RINVIATA a causa della pioggia la sfida playout Corridonia – Futura 96. Il match del Martini è durato circa cinque minuti. L’arbitro ha interrotto la partita e dopo circa mezz’ora, in seguito al sopralluogo insieme agli assistenti e ai capitani delle due squadre, ha emesso il triplice fischio. Gara dunque rinviata a data da destinarsi,