Due strade da sistemare a Sforzacosta di Macerata, arriva l’ordinanza della polizia locale che modifica il traffico per consentire lavori urgenti sulle statali 77 e 78, a Sforzacosta. Il provvedimento prevede, dal 12 giugno e fino al termine dei lavori – previsto per la fine di giugno -, nei primi 400 metri della 78 e per un breve tratto sulla 77 il divieto di sosta tra l’intersezione con la SR485 (rotatoria) fino al ponte di Colbuccaro. L’Anas ha inoltre emesso, per quanto di propria competenza, un’ordinanza che prevede il senso unico alternato con un semaforo dal centro di Sforzacosta fino al ponte di Colbuccaro nella fascia oraria dalle 7 alle 19 (esclusi i giorni festivi).