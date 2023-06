Gravi carenze in materie di sicurezza dei lavoratori e scarse condizioni igieniche: sospesa l’attività di due bar di Macerata. Denunciati i titolari e sanzioni per 17.500 euro. E’ il bilancio di un controllo messo in campo dai carabinieri a Macerata, con la collaborazione del Nas e del Nucleo ispettorato del lavoro.

Sette le pattuglie che hanno passato al setaccio diverse zone della città, compresi tre locali. In due di questi, entrambi gestiti da stranieri, uno nel centro storico e l’altro nella zona dei Giardini Diaz, i militari hanno riscontrato gravi carenze in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e scarse condizioni igienico sanitarie.

Così è scattata la sospensione delle due attività. Inoltre i titolari sono stati denunciati e sono state contestate cinque violazioni amministrative per un totale di 17.500 euro. E’ partita anche la segnalazione all’Azienda sanitaria territoriale per l’inadeguatezza del piano di derattizzazione e disinfestazione.

La notte prima, invece, i carabinieri hanno fermato una 50enne di Macerata alla guida di un’auto in viale Leopardi. Sottoposta all’alcoltest, la donna ha fatto registrare un tasso di 1,5, cioè il triplo del limite consentito. La 50enne è stata così denunciata per guida in stato di ebbrezza, patente ritirata.

