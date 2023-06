di Francesca Marsili

«Un palinsesto denso, degno della nostra città. Abbiamo cercato di fare quello che era nelle nostre possibilità con l’ausilio di tante associazioni, per dare ai cittadini un’estate piena di belle cose da vedere e da fare. Ogni sera un evento, questo dimostra quanto fermento c’è», così il sindaco Mauro Sclavi ha presentato il cartellone dell’Estate Tolentinate.

Quattro mesi di eventi, da giugno a settembre, con musica, sport, spettacoli, concerti, shopping sotto le stelle e due notti bianche: quella dei bambini con Cristina d’Avena e quella dello sport che si animerà con la musica del dj Prezioso. Alla presentazione, oltre al primo cittadino, presenti il vicesindaco Alessia Pupo, il presidente del Consiglio Alessandro Massi, l’assessore alle Attività produttive Fabiano Gobbi i consiglieri delegati Fabio Borgiani, Fabio Montemarani e Samanta Casali.

«Un aspetto importante è la gratuità, non ci sono eventi a pagamento. Tutti i cittadini, dal primo all’ultimo, anche in questo particolare momento, hanno la possibilità di usufruire degli eventi» sottolinea Massi.

Il presidente del Consiglio evidenzia quale è stata la scelta della nuova amministrazione per il cartellone che non prevede eventi clamorosi, ma piuttosto un ricco palinsesto espressione del lavoro di tante associazioni del territorio che si trasforma in evento.

«Bisogna uscire dalla brutta abitudine con cui l’amministrazione impone eventi, ma dare una linea. La nostra è quella di organizzare gli eventi con le associazioni, le contrade, e i comitati. Una scelta che vuole dare un senso di inclusione. Poi ci sono vari i contesti: culturale, con l’associazione Zagreus, dei bambini, dello sport e del commercio con i fortunatissimi mercoledì dello shopping grazie ai commercianti di Tolentino. Molti eventi sono stati concentrati a settembre, durante le feste di San Nicola, quando la città si riempie anche di coloro che tornato per il patrono per trovare i cari».

Ad aggiungere dettagli è il vicesindaco Alessia Pupo che sottolinea come il cartellone è frutto di un intenso lavoro di squadra di tutta la maggioranza: sindaco, assessori e consiglieri.

«E’ un palinsesto variegato, per tutte le età, con un’attenzione ai bambini e serate all’insegna dello sport – spiega il vicesindaco -. S’inizia domani sera con la corsa ciclistica 1’ Memorial Benito Bibini. E poi, il 24, la “Notte bianca dello Sport”. Gli eventi – conclude – saranno dislocati non solo in centro, ma in tutta la città». Quattro le serate pensate per i più piccoli; quattro “Avventure estive” nei martedì tra il 4 luglio e 1 agosto nei centralissimi Giardini John Lennon organizzati dell’associazione Ricrea che saranno ogni volta con un taglio diverso: sportivo, artistico, ludico con i giochi di una volta e l’ultimo che è ancora work’n progress. Per loro, il 17 giugno, alle 21, in Piazza della Libertà, arriva anche Cristina d’Avena. «I fortunatissimi mercoledì dello shopping continueranno per tutto il mese di luglio – sottolinea l’assessore Fabiano Gobbi -, speriamo che il tempo sia davvero estivo». Il consigliere delegato Fabio Borgiani: «I lunedì di agosto, grazie alla collaborazione di Officine Mattoli, ci sarà una rassegna cinematografica all’oratorio Don Bosco. Sempre ad agosto diverse serate musicali nei giardini di Palazzo Fidi. Tutta l’estate è condita dalle tantissime feste di Contrada e di quartiere, in questi giorni inizia con quella di Foro Boario. Durante la settimana del Patrono, a settembre ci sarà il concerto dei Top80 in piazza della Libertà». Il consigliere delegato Fabio Montemarani ha evidenziato come il calendario «e’ per tutta la città». Ad evidenziare come gli eventi sono distribuiti in tutto il territorio è la consigliera Samanta Casali: «Al Castello della Rancia ci saranno diverse serate con presentazioni di libri, saggi di danza, Design Terrae e il Mood Festival».

Questo il cartellone completo dell’Estate Tolentinate.

Giugno

Ven 9 Giu

Castello della Rancia, Ore 21,00: Concerto d’Estate dell’orchestra di Fiati dell’Associazione Musicale “Gabrielli” – Ingresso Gratuito (In caso di pioggia il concerto si svolgerà Al Politeama)

Quartiere Foro Boario: Park Food .23 Foro Boario a cura dell’associazione Foro Boario Young

Sab 10 Giu

Circolo Tennis: Circuito Senior Tour 2023 Di Tennis – Info su www.tennistolentino.com

Quartiere Foro Boario: Park Food .23 Foro Boario – A cura dell’associazione Foro Boario Young (9, 10 e 11 Giugno)

Campi Sportivi “Ciommei” e Ciarapica, Ore 16,00/17,00/18,00: Torneo di Calcio “Panunti-Fanelli” – U.S. Tolentino 1919

Piazza Luigi Mari, Ore 16,30: Corsa Ciclistica “1° Memorial Benito Bibini” Cat. Esordienti 1° 2° Anno e Allievi – A cura della A.S.D. Cam Fermo

Piazza della Libertà, Ore 14,00: Tolentino-Colle Paterno – 5° Rievocazione Auto Storiche – Prove Cronometrate – A cura dell’associazione Pro Loco Tct e Scuderia Marche Club Motori Storici Macerata

Teatro Vaccaj, Ore 21,15: Saggio del Corso di Teatro Musicale Ragazzi e Adulti “Il Fantastico Oz” – A Cura del Centro Teatrale Sangallo

Dom 11 Giu

Quartiere Foro Boario: Park Food .23 Foro Boario. A cura dell’associazione Foro Boario Young (9, 10 E 11 Giugno)

Piazza Martiri di Montalto, Ore 8,00 – 20,00: Le Piazzette – A cura della Copagri

Piazza della Libertà, Ore 9,00: Tolentino-Colle Paterno – 5° Rievocazione Auto Storiche – A Cura dell’associazione Pro Loco TCT e Scuderia Marche Club Motori Storici Macerata

Campo Sportivo Ciarapica, Ore 16,00/18,00/20,00: Finali Torneo di Calcio “Panunti-Fanelli” – U.S. Tolentino 1919

Lun 12 Giu

Stadio della Vittoria, Ore 17,00: Semifinali Campionati Nazionali Giovanili Figc Under 17 Serie C

Gio 15 Giu

Zona Industriale Le Grazie: Festa della Madonna delle Grazie (15, 16, 17 e 18 Giugno)

Ven 16 Giu

Teatro Vaccaj, Ore 21,00: “This Is Me” Saggio di Danza Associazione Cantiere Danzarte Asd

Zona Industriale Le Grazie: Festa della Madonna delle Grazie (15, 16, 17 e 18 Giugno)

Stadio della Vittoria, Ore 18,00: Finali Campionati Nazionali Giovanili Figc Under 16 Serie C

Centro Polisportivo Palagattari, Viale Vittorio Veneto, Ore 21,30: 1° Torneo Giovanile Futsal Indoor di Calcio A 5 Under 19 – A Cura dell’associazione Oratori Riuniti/Asd Insieme Per Te e Asd Borgorosso

Castello della Rancia, Ore 24,00: Prom, Festa di Fine Anno Scolastico – A cura dell’associazione Tolentino Arte e Cultura

Sab 17 Giu

Zona Industriale Le Grazie: Festa della Madonna delle Grazie (15, 16, 17 e 18 Giugno)

Piazza Liberta’ Ore 21,00: “Notte Bianca dei Bambini”, Ospite D’onore Cristina D’avena – A cura dell’associazione Pro Loco TCT

Dom 18 Giu

Zona Industriale Le Grazie: Festa della Madonna delle Grazie (15, 16, 17 e 18 Giugno)

Castello Della Rancia, Ore 18,30: Presentazione del Libro “I Misteri” di Jonathan Arpetti – Rassegna Marche D’autore – A cura dell’associazione Tolentino Arte e Cultura

Green Room Pub: Opa-Tsupa Festival – musica live

Lun 19 Giu

Contrada Le Grazie: 5° Torneo di Beach Volley Memorial Roberto Massi 3×3 – Inizio Torneo – A cura Asd Vigor Le Grazie – Info su Fb Vigor Le Grazie

Stadio Della Vittoria, Ore 18,00: Finali Campionati Nazionali Giovanili Figc Under 15 Serie C

Mar 20 Giu

Centro Polisportivo Palagattari, Viale Vittorio Veneto, Ore 18,30: 1° Torneo Giovanile Futsal Indoor di Calcio a 5 Under 19 – A cura dell’associazione Oratori Riuniti/Asd Insieme Per Te e Asd Borgorosso

Ven 23 Giu

Terme Santa Lucia Tolentino, Ore 21,15: Canzoni Napoletane – Concerto del

Coro Polifonico Città di Tolentino

Stadio Della Vittoria, Ore 20,00: Evento “Amici Per Biagio” Quadrangolare a Scopo Benefico “Con Biagio Uniti per Ricordare e Donare” In Memoria di Biagio Micari – Comitato Organizzatore “Amici per Biagio”

Centro Polisportivo Palagattari, Viale Vittorio Veneto, Ore 18,30: 1° Torneo Giovanile Futsal Indoor Di Calcio A 5 Under 19 – A cura dell’associazione Oratori Riuniti/Asd Insieme Per Te e Asd Borgorosso

Sab 24 Giu

Notte Bianca dello Sport Centro Città, dal tramonto a tarda sera, sport musica, animazione, degustazioni, musei e negozi aperti: special guest DJ Prezioso

Piazzale Via Sacharov: Festa del Camionista XVIII Edizione – A cura del Truck Team di Tolentino (24 E 25 Giugno)

Dom 25 Giu

Piazza Della Libertà: Ore 8/20 – Mercato Produttori Agricoli

Stadio Della Vittoria: Tolentino Sprint

Castello Della Rancia, Ore 21.00: Saggio della Scuola di Danza Alchemy – A cura della Pro Loco TCT

Piazza Della Libertà, Gallerie Sangallo, Ore 18,00: Inaugurazione Mostra Personale d’Arte di Alessandro Botta

Parco Grande Torino e Via Beato Angelico, Pomeriggio: Festa degli Aquiloni – A cura del Comitato di Quartiere Vittorio Veneto e Trento E Trieste

Terme Santa Lucia, Ore 21,15: Bohemian Rhapsody, I Queen In Concerto – Coro Polifonico Città di Tolentino e Coristi a Priori Perugia

Piazzale Via Sacharov: Festa del Camionista XVIII Edizione – A cura del Truck Team di Tolentino (24 E 25 Giugno)

Mer 28 Giu

Area Sticchi, Dalle 20,00 in poi: 9° Edizione Festa della Birra Città di Tolentino – Event Food Association (Dal 28 Giugno al 2 Luglio)

Gio 29 Giu

Area Sticchi, Dalle 20,00 in poi: 9° Edizione Festa della Birra Città di Tolentino – Event Food Association (Dal 28 Giugno al 2 Luglio)

Centro Polisportivo Palagattari, Viale Vittorio Veneto, Ore 18,30: Finali 1° Torneo Giovanile Futsal Indoor di Calcio a 5 Under 19 – A cura dell’associazione Oratori Riuniti/Asd Insieme Per Te e Asd Borgorosso

Ven 30 Giu

Area Sticchi, dalle 20,00 in poi: 9° Edizione Festa della Birra Città di Tolentino – Event Food Association (Dal 28 Giugno al 2 Luglio)

Centro Polisportivo Palagattari, Viale Vittorio Veneto, Ore 21,30: Finali 1° Torneo Giovanile Futsal Indoor di Calcio a 5 Under 19 – A cura dell’associazione Oratori Riuniti/Asd Insieme Per Te e Asd Borgorosso

Luglio

Sab 1 Lug

Area Sticchi, Dalle 20,00 in poi: 9° Edizione Festa della Birra Città di Tolentino – Event Food Association (Dal 28 Giugno al 2 Luglio)

Contrada Pianciano: Festa di San Pietro a cura del Comitato Di Contrada Ributino

Politeama, Ore 21,15: XXVIII Festival di Musica Corale – Paradiso, Canzoni Americane e Gospel – Gostlight Chorus New York – A Cura Del Coro Polifonico Città Di Tolentino

Nuovo Centro Tennis: Circuito Nazionale Dunlop Giovanile Di Tennis – Info su www.tennistolentino.com

Dom 2 Lug

Area Sticchi, Dalle 20,00 in poi: 9° Edizione Festa Della Birra Città di Tolentino – Event Food Association (Dal 28 Giugno al 2 Luglio)

Lun 3 Lug

Oratorio Don Bosco: tornei in Oratorio di pallavolo, basket, calcio a 5 a cura dell’AC Futura Tolentino Volley, ASD Basket Tolentino e ASD Cantine Riunite (dal 3 all’8 luglio)

Mar 4 Lug

Giardini John Lennon, Ore 18,00 / 20,00 “Avventure Estive: Giochi, Creatività e Divertimento per Bambini” A cura dell’associazione Ricrea (4, 11, 25 Luglio e 1 Agosto)

Mer 5 Lug

Centro Storico, dalle Ore 20,00 a tarda Sera: Shopping Sotto Le Stelle – Negozi Aperti, Food e Musica dal Vivo (5, 12, 19 e 26 Luglio)

Ven 7 Lug

Castello della Rancia: Design Terrae Festival “Connessioni” – Ore 21,00: Spark La Scintilla Che Accende I Sogni – A cura del Design Terrae Ets (Dal 7 Al 15 Luglio) – Info su Fb E www.designterrae.it

Via Ozeri, Ore 20,00: Cena al Contrario – A cura dell’associazione Pro Loco 2.0

Green Room Pub: Opa-Tsupa Festival – musica live

Sab 8 Lug

Castello della Rancia: Design Terrae, Ore 18,00: Inaugurazione Mostra Fotografica “Istantanee a Tolentino. Le Foto di Maurizio Galimberti a San Nicola e Villa Gabrielli” (Aperta Fino al 30 Luglio) – Info su Fb e www.designterrae.it

Contrada San Giuseppe, Area Privata, Ore 18,00 Fine Alle 24,00: Tra Le Vallate del Chienti e del Potenza – Street Food Maceratese Con Musica Country – Pro Loco TCT

Green Room Pub: Opa-Tsupa Festival – musica live

Dom 9 Lug

Quartiere Cappuccini, Ore 10,00/24,00: Festa De Li Cappucci’

Lun 10 Lug

Campo sportivo Ciommei: Torneo del Chienti di calcio a 8 a cura dell’ASD Borgorosso e CSI (dal 10 al 15 luglio)

Mar 11 Lug

Giardini John Lennon, Ore 18,00 / 20,00: “Estive: Giochi, Creatività E Divertimento Per Bambini” A Cura Associazione Ricrea (4, 11, 25 Luglio e 1 Agosto)

Mer 12 Lug

Castello della Rancia: Design Terrae Festival “Connessioni” – Ore 21,00: Concerto di Ramin Bahrami – A cura del Design Terrae Ets (Dal 7 Al 15 Luglio) – Info su Fb e www.designterrae.it

Centro Storico, dalle ore 20,00 a tarda sera: Shopping Sotto Le Stelle –Negozi Aperti, Food e Musica Dal Vivo (5, 12, 19 E 26 Luglio)

Gio 13 Lug

Castello della Rancia: Design Terrae Festival “Connessioni” – Ore 21,00: Edera – A cura del Design Terrae Ets (dal 7 al 15 Luglio) – Info Su Fb e www.designterrae.it

Ven 14 Lug

Castello della Rancia: Design Terrae Festival “Connessioni” – Ore 20,00: Tedx Macerata – A cura del Design Terrae Ets (dal 7 al 15 Luglio) – Info Su Fb e www.designterrae.it

Nuovo Centro Tennis: Old Tennis – Info su www.tennistolentino.com

Green Room Pub: Opa-Tsupa Festival – musica live

Sab 15 Lug

Castello della Rancia: Design Terrae Festival “Connessioni” – Ore 21,30: Concerto Management e Meg e Samuel– A cura del Design Terrae Ets (dal 7 al 15 Luglio) – Info Su Fb e www.designterrae.it

Contrada Bura, Ore 16,00: Incontro Cross Country Enduro – A cura del Motoclub Storico Tolentino Asd

Nuovo Centro Tennis: Young City Tour di Tennis – Info Su www.tennistolentino.com

Dom 16 Lug

Green Room Pub: Opa-Tsupa Festival – musica live

Mar 18 Lug

Piazza Mauruzi, Ore 21,00: Concerto Finale del Nyco Camp Tour 2023 – Network Youth Choir Orchestra – A cura dell’istituto Musicale Vaccaj

Mer 19 Lug

Centro Storico, dalle Ore 20,00 a tarda sera: Shopping Sotto Le Stelle – Negozi Aperti, Food e Musica dal Vivo (5, 12, 19 e 26 Luglio)

Ven 21 Lug

Castello Della Rancia, Ore 18,00/4,00: Mood Festival – A cura dell’associazione Demood (21 e 22 Luglio)

Sab 22 Lug

Piazza della Libertà, Ore 21,00: La Febbre del Sabato Sera – Disco By Guazz

Castello Della Rancia, Ore 18,00/5,30: Mood Festival – A cura dell’associazione Demood (21 e 22 Luglio)

Dom 23 Lug

Piazza Peramezza, dalle Ore 18,00 a tarda sera: Quartiere Buozzi In Festa – A cura del Comitato di Quartiere Buozzi

Green Room Pub: Opa-Tsupa Festival – musica live

Mar 25 Lug

Giardini John Lennon, Ore 18,00 / 20,00: “Avventure Estive: Giochi, Creatività e Divertimento per Bambini” A cura Associazione Ricrea (4, 11, 25 Luglio e 1 Agosto)

Mer 26 Lug

Centro Storico, Dalle Ore 20,00 a tarda sera: Shopping Sotto Le Stelle – Negozi Aperti, Food e Musica dal Vivo (5, 12, 19 e 26 Luglio)

Gio 27 Lug

Contrada Bura: Festa della Bura (Dal 27 al 30 Luglio)

Ven 28 Lug

Contrada Bura: Festa della Bura (Dal 27 al 30 Luglio)

Sab 29 Lug

Contrada Bura: Festa della Bura (Dal 27 al 30 Luglio)

Green Room Pub: Opa-Tsupa Festival – musica live

Dom 30 Lug

Contrada Bura: Festa della Bura (Dal 27 al 30 Luglio)

Lun 31 Lug

Campetto Oratorio Don Bosco, Ore 21,15: Ciak, Si Sogna Sotto Le Stelle – Rassegna Cinema All’aperto – A cura Officine Mattoli – Ingresso gratuito (31 Luglio, 7, 21 e 28 Agosto)

Agosto

Mar 1 Ago

Giardini John Lennon, Ore 18,00 / 20,00: “Avventure Estive: Giochi, Creatività e Divertimento per Bambini” A cura Associazione Ricrea (4, 11, 25 Luglio e 1 Agosto)

Gio 3 Ago

Contrada San Giuseppe: Sagra della Tagliatella (Dal 3 a 6 Agosto)

Ven 4 Ago

Contrada San Giuseppe: Sagra della Tagliatella (Dal 3 a 6 Agosto)

Sab 5 Ago

Contrada San Giuseppe: Sagra della Tagliatella (Dal 3 a 6 Agosto)

Castello Della Rancia, Parte Retrostante: Serata da Ballo a cura Associazione Ricrea (5 Agosto e 9 Settembre)

Nuovo Centro Tennis: Torneo Open Maschile e Femminile Di Ferragosto – Info su www.tennistolentino.com

Dom 6 Ago

Contrada San Giuseppe: Sagra della Tagliatella (Dal 3 a 6 Agosto)

Lun 7 Ago

Campetto Oratorio Don Bosco, Ore 21,15: Ciak, Si Sogna Sotto Le Stelle – Rassegna Cinema All’aperto – A cura Officine Mattoli – Ingresso Gratuito (31 Luglio, 7, 21 e 28 Agosto)

Mer 9 Ago

Cortile Biblioteca Filelfica, Ore 21,15: Rassegna Suoni D’estate – Viaggio Intorno al Mondo – Duo Mazzoni-Riganelli Sax e Fisarmonica

Sab 12 Ago

Green Room Pub: Opa-Tsupa Festival – musica live

Dom 13 Ago

Bocciodromo Le Grazie, dalle ore 23.45: 9° trofeo Cenerentola – gara Regionale di Bocce in notturna

Sab 19 Ago

Green Room Pub: Opa-Tsupa Festival – musica live

Lun 21 Ago

Campetto Oratorio Don Bosco, Ore 21,15: Ciak, Si Sogna Sotto Le Stelle – Rassegna Cinema All’aperto – a cura Officine Mattoli – Ingresso Gratuito (31 Luglio, 7, 21 e 28 Agosto)

Gio 24 Ago

Piazza Della Libertà, Ore 21,00: Serata Teatro – Compagnia di Ladispoli

Ven 25 Ago

Castello della Rancia, Street Food – A cura dell’associazione Tolentino Arte e Cultura (25, 26 e 27 Agosto)

Sab 26 Ago

Piazza della Libertà: Claudio Del Monte Show 1° Serata

Castello Della Rancia, Street Food – A cura dell’associazione Tolentino Arte e Cultura (25, 26 e 27 Agosto)

Dom 27 Ago

Piazza Libertà, Piazza Mauruzi e Via Filelfo: 27ma Rievocazione Circuito Chienti E Potenza – Moto Club Scarfiotti

Piazza Della Liberta’: Claudio Del Monte Show 2° Serata

Castello Della Rancia, Street Food – A cura dell’associazione Tolentino Arte e Cultura (25, 26 e 27 Agosto)

Lun 28 Ago

Campetto Oratorio Don Bosco, Ore 21,15: Ciak, Si Sogna Sotto Le Stelle – Rassegna Cinema All’aperto – A cura Officine Mattoli – Ingresso Gratuito (31 Luglio, 7, 21 e 28 Agosto)

Mer 30 Ago

Cortile Biblioteca Filelfica, Ore 21,15: Rassegna Suoni D’estate – Un’orchestra Di Voci – Glissando Vocal Ensemble

Gio 31 Ago

Teatro Vaccaj, Ore 21,00: Rassegna Borghi In Jazz – Concerto Di Kelly Joyce – A cura dell’associazione Musicale Tolentino Jazz

Settembre

Ven 1 Set

Piazza della Liberta’, Ore 21.30: “Top80”. Un Progetto del Gruppo Mas Flow

Castello Della Rancia, Ore 18.00: Ermetica- Festival delle Scienze Umane nelle Marche A C. Associazione Zagreus Info Fb e Instagram @Zagreus

Nuovo Centro Tennis: 24h di Tennis, Padel e Wheelchair Tennis – Info su Www.Tennistolentino.Com

Sab 2 Set

Castello della Rancia, Teatro all’aperto: Festa di Fine Estate – A cura dell’associazione Tolentino Arte e Cultura

Piazza Libertà: 70^ Giornata del Donatore Avis Comunale Tolentino Odv – 20,30: Cerimonia di Premiazione 21.30 Spettacolo “Riso Fa Buon Sangue”

Nuovo Centro Tennis: 24h Di Tennis, Padel e Wheelchair Tennis – Info su www.tennistolentino.com

Dom 3 Set

Piazza Libertà: 70^ Giornata del Donatore Avis Comunale Tolentino Odv – 8,30 Piazza Libertà: Ritrovo Rappresentanze Avisine – Ore 9,30 Messa, a seguire Corteo e Ritorno in Piazza con Cerimonia Premiazione Benemeriti

Mar 5 Set

Politeama, 16,30/21,00: Festival Questioni di Genere a cura Comitato Provinciale Parità (5, 6 e 7 Settembre)

Mer 6 Set

Politeama, 16,30/21,00: Festival Questioni di Genere a cura Comitato Provinciale Parità (5, 6 e 7 Settembre)

Piazza della Libertà, Ore 21,15: Concerto Ciao Mimmo! Omaggio a Domenico Modugno – Riccardo Foresi & That’s Amore Orchestra

Gio 7 Set

Castello Della Rancia, Ore 18.00: Ermetica- Festival delle Scienze Umane nelle Marche A C. Associazione Zagreus Info Fb E Instagram @Zagreus

Politeama, 16,30/21,00: Festival Questioni di Genere a cura Comitato Provinciale Parità (5, 6 e 7 Settembre)

Ven 8 Set

Castello Della Rancia, Ore 18.00: Ermetica- Festival delle Scienze Umane nelle Marche A C. Associazione Zagreus Info Fb E Instagram @Zagreus

Stadio Della Vittoria, Ore 17.30, Match di Solidarietà con La Nazionale Italiana Cantanti

Sab 9 Set

Piazza Della Libertà tutta la Giornata: Sapori e Colori delle Contrade e Quartieri 2^ Edizione

Castello Della Rancia, Teatro All’aperto: Serata di Ballo A cura di Ricrea Circolo Culturale Ricreativo

Castello Della Rancia, Ore 18.00: Ermetica- Festival delle Scienze Umane nelle Marche A C. Associazione Zagreus Info Fb E Instagram @Zagreus

Dom 10 Set

Le Piazzette – P.Za Libertà ore 8:00 – 20:00

Piazza della Libertà Ore 21.00: Premio Ponte del Diavolo al Cittadino Tolentinate dell’anno

Lun 13 Set

Ponte del Diavolo, Ore 21 Santa Messa con il rito delle Canestrelle. A cura dell’associazione “I ponti del diavolo”

Gio 14 Set

Castello della Rancia Ore 21.00: Compagnia Le Mezze Facce in “Luci del Varietà di G. Eleonori

Ven 15 Set

Castello Della Rancia Ore 21.00: Compagnia Le Mezze Facce in “Luci del Varietà di G. Eleonori (Replica)

Sab 16 Set

Ponte del Diavolo – Piazza della Libertà, Ore 21,00: Rievocazione sul Ponte del Diavolo…Tra Storia e Leggenda

Ex Centrale del Ponte del Diavolo Ore 23.00: Mood Night

Dom 17 Set

Le Piazzette – P.Za Libertà ore 8:00 – 20:00 Centro Storico, tradizionale Fiera e Festa del Perdono di San Nicola

Bocciodromo Le Grazie, Ore 9.00: 16° Trofeo Femminile Città di Tolentino