Quinta vittoria in altrettante giornate per la squadra maschile dell’Atm Macerata nel campionato di serie B1 e testa della classifica confermata nel proprio girone. I ragazzi capitanati da Fabiano Tombolini e Alessio Cherri sono andati a vincere in trasferta 5-1 contro il circolo tennis Play Pisana, presieduto dall’attore e comico romano Max Giusti.

I punti della vittoria sono venuti dai singolari di Tommaso Compagnucci, Remi Boutillier, Gianluca Acquaroli, Nicolas Compagnucci e dal doppio formato da Tommaso Compagnucci e Remi Boutillier. Max Giusti ha assistito con attenzione e passione a tutti gli incontri, accogliendo la squadra maceratese in maniera impeccabile e dimostrando di essere un perfetto padrone di casa. Prossimo impegno, nell’ultima giornata, in casa il 18 giugno contro Montecatini. Vittorie anche per la squadra di serie D2 femminile contro la formazione di Porto Recanati e delle 2 formazioni che partecipano al campionato di serie D3 contro le squadre di Fermo e San Severino.

Ecco le attività non agonistiche proposte dall’Associazione Tennis Macerata. Nel settore tennis sta terminando la fase preliminare a gironi del campionato a squadre riservato ai soci “Atm Champions League” a cui partecipano 6 squadre e circa 80 tra giocatori e giocatrici. Le semifinali e le finali sono previste il 17 e il 24 giugno. Nel settore padel va avanti l’Atm Padel Tour con una serie di tornei di doppio maschile, femminile e misto aperti a soci e non soci organizzati sui 2 nuovi campi coperti realizzati in via dei Velini. La scuola tennis continua nel periodo estivo la sua mission di propaganda del tennis e del padel proponendo le seguenti attività ludico-didattiche: campo estivo “Estatennis 2023” dal 12 giugno al 30 giugno; Scuola tennis estiva dal 12 giugno al 28 luglio; Week Camp a Montelparo dal 9 luglio al 14 luglio; Week-end a Montelparo per adulti dal 15 luglio al 16 luglio. Per ulteriori info è possibile contattare la segreteria anche telefonicamente (324.822.2976) oppure consultare il sito web all’indirizzo https://www.tennismc.it/attivita-estiva-2023/