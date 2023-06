E’ tornata a riempire il quartiere la festa della comunità della parrocchia salesiana San Marone a Civitanova, il tradizionale ed atteso evento di aggregazione per l’intero quartiere e città. Anche quest’anno non è mancato l’appuntamento del sabato sera con la musica live del San Marone Music Park, festival giunto alla sua quarta edizione, organizzato dai giovani dell’oratorio.

Ad aprire la serata Giovanni Neve, giovane cantautore civitanovese che ha coinvolto ed abbracciato il pubblico della sua città con la sua grandissima energia. Sul palco si sono poi esibiti la cantautrice trentina Caterina Coprelli, con un live di grande classe ed eleganza, per poi lasciare la scena agli artisti di punta della serata: il duo toscano indie-pop dei Legno. La band, che con il suo tour sta girando l’intera penisola, ha entusiasmato il pubblico facendo cantare e ballare i numerosissimi ragazzi accorsi per il loro concerto. Il giorno successivo si è replicato con la classica festa in oratorio dove i giochi ed i gonfiabili per i bambini, gli stand gastronomici, la pesca di beneficenza e la classica ruota della fortuna hanno arricchito un pomeriggio bellissimo, nonostante la pioggia. Un grande appuntamento, che ogni anno, tutto lo staff, gli organizzatori ed i salesiani, regalano alla comunità. Le due serate di festa si sono concluse con l’estrazione finale della lotteria, di seguito i numeri estratti. ° – Scooter ° – Bici elettrica ° – Aspirapolvere Roomba ° – Forno a microonde ° – Friggitrice ad aria N.B. i premi devono essere ritirati entro il termine dei 30 giorni dall’estrazione contattando l’organizzazione: 339.6885928.