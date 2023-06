Avrebbe aperto falsi account su Instagram a nome della sua ex per poi pubblicare foto in cui la ragazza compariva anche nuda: sotto accusa è finito un 24enne italiano, nato ad Ancona, che vive a Corridonia. I fatti che gli vengono contestati al tribunale di Macerata risalgono al 2018. E’ in quell’anno che era finita la relazione tra i due ragazzi e lui a quel punto avrebbe iniziato a creato dei falsi profili Instagram in cui simulava di essere la ex, dice l’accusa, sostenuta dal pm Rosanna Buccini, e metteva in vendita foto, alcune in cui ritraevano nuda la ragazza. E ancora, continua l’accusa, per creare un falso account si sarebbe appropriato delle credenziali di un account Google.

Inoltre è accusato di tentata estorsione perché avrebbe detto alla ragazza che se non fosse tornata con lui avrebbe pubblicato foto che la ritraevano nuda e di cui aveva la disponibilità. La ragazza non aveva ceduto al ricatto e lo aveva denunciato. Il giovane è inoltre accusato di aver detenuto materiale pornografico: due fotografie che ritraevano minorenni nude in atteggiamenti erotici. Il giovane, difeso dall’avvocato Gabriele Cofanelli, è accusato di sostituzione di persona, stalking, accesso abusivo ad un sistema informatico, tentata estorsione, detenzione di materiale pornografico realizzato utilizzando minori. Oggi il processo davanti al giudice Francesca Preziosi del tribunale di Macerata è stato rinviato al prossimo anno. L’imputato respinge le contestazioni.



(Gian. Gin.)