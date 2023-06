di Ugo Bellesi

Accade frequentemente, attraversando un giardino, di essere attratti da una pianta o anche da un semplice arbusto che abbia una conformazione artistica. Accade assai più spesso viaggiando in treno quando guardiamo la campagna attraverso il finestrino. Ma il momento magico si verifica soprattutto quando si ha l’opportunità di passeggiare in mezzo a tante piante di olivo. Gli stessi tronchi ma anche i rami con le loro singolari contorsioni assumono spesso una configurazione artistica.

Cogliendo proprio questi aspetti della natura, a Recanati, c’è l’eco-artista Roberto Viale che sta portando avanti un progetto molto interessante: quello di creare opere ecologiche integrate nella natura mediante l’arboscultura. La sua sensibilità artistica ha trovato il paesaggio ideale nel bellissimo oliveto delle sorelle Gabrielloni a Montefiore di Recanati che fa parte delle splendide colline leopardiane.

Dal frantoio Gabrielloni tutti gli anni escono degli oli raffinati che immancabilmente ricevono premi in Italia e all’estero, mantenendo sempre altissimo il livello di qualità. E’ per questo che le sorelle Gabrielloni, Elisabetta, Gabriella e Sonia, portano avanti la loro attività con lo slogan “Non si fa impresa se non c’è cultura e se non è saldamente legata al territorio”. Cultura nel cercare sempre di ottenere il meglio, cultura nel tenersi sempre aggiornate, cultura anche nella gastronomia, che esercitano ad alto livello nell’agriturismo “Al Crepuscolo”, cultura nel compiere frequenti viaggi in Italia e all’estero. Ed è sempre cultura aver donato un olivo all’eco-artista Roberto Viale perché lo modellasse per farne un’opera d’arte che impreziosisce tutto l’oliveto.

L’inaugurazione avrà luogo sabato 10 giugno alle 18 nell’agriturismo “Al Crepuscolo”. Oltre all’arboscultura sarà inaugurato anche il percorso “Panorama in cornice”, su progetto approvato anche dal Comune di Recanati.