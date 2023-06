E’ morta ieri sera Anita Fabiani, 85 anni, personaggio storico per Casette Verdini di Pollenza, dove era conosciuta e stimata da tutti. È stata titolare per almeno 50 anni di un negozio di ferramenta dove tutti del quartiere almeno una volta sono entrati anche per acquistare una sola vite e magari prima di uscire conversato a lungo con lei che voleva informarsi sempre sull’andamento del quartiere. Da lei si trovava di tutto e con la sua pazienza cercava di accontentare i suoi clienti con passione. Anita lascia il figlio Oreste, molto conosciuto nel mondo del calcio locale, a cui la Asd Casette Verdini ha rivolteo un messaggio di condoglianze per la scomparsa della madre. Il funerale si svolgerà nella chiesa santa famiglia di Casette Verdini domani (8 giugno) alle 15,30.