Si è conclusa la mostra mercato “Il Cuore degli artigiani” che si è svolta nella fortezza di Montepulciano sabato e domenica scorsi.

Il progetto, nato l’indomani del sisma 2016, quando la Cna di Imola raccolse fondi da destinare ad una attività commerciale delle Marche gravemente colpita, si è allargato in questa edizione alla Cna di Siena.

Il presidente Cna Macerata Maurizio Tritarelli racconta l’esperienza di collaborazione: «L’iniziativa è stata pensata per permettere ai diversi territori di scoprire e conoscere attività artigianali tipiche di altre zone. Vogliamo ringraziamo per l’ospitalità la città di Montepulciano e la sua Amministrazione comunale per averci permesso di mettere in mostra nella bellissima fortezza alcuni prodotti delle nostre eccellenze maceratesi».

Grande interesse c’è stato per le rievocazioni storiche in programma che hanno visto le esibizioni delle associazioni camerti “Corsa della spada e palio città di Camerino”, “Soavi Allegrezze dei Da Varano”, “Arcieri Da Varano” e i “Tamburini Emma Magini”.

Nove sono state le imprese marchigiane presenti, 7 provenienti dalla provincia di Macerata: Amor di lavanda di Cingoli, salumificio Properzi Franco di Colmurano, Sab Set di Sabrina Settimi di Corridonia, L’antico oleificio di Tritrini Fabio Sant’Angelo in Pontano, Samuela Salvucci di Ripe San Ginesio, H&G profumi e natura di Pettirossi Giampaolo di Porto Recanati, Società Agricola Bio di Nuccelli Barbara e Serena di Cingoli, Deminè di Sclavi Romina di Porto Sant’Elpidio, azienda agricola Catalini Sergio di Ortezzano.

Sabrina Settimi, ringraziando la Cna per l’occasione data agli artigiani associati, sottolinea la straordinaria bellezza della location: «La fortezza è un luogo meraviglioso, anche la disposizione delle nostre postazioni e tutto l’allestimento è stato ben curato. Una iniziativa come questa merita un’ampia partecipazione di persone». Protagonista del mercato con le sue prelibatezze culinarie anche Franco Properzi: «La fortezza è stata una location inusuale per noi abituati alle piazze e al contatto con i cittadini più che con i turisti. Ottima l’organizzazione, abbiamo dato la nostra disponibilità per proseguire l’esperienza, ampliarla e migliorarla».

Soddisfatto anche il direttore Cna Macerata Massimiliano Moriconi: «È per noi un orgoglio aver partecipato a questo evento di collaborazione e solidarietà; un evento che ci ricorda quanto sia importante fare squadra tra singoli territori e tra le altre componenti del Sistema CNA. Quella di Montepulciano è stata una bella occasione che ci ha permesso di valorizzare e far conoscere le nostre eccellenze territoriali, facendo sistema abbiamo dato concretezza alla solidarietà e allo sviluppo locale sostenibile».

Chiusa l’esperienza senese, le tre associazioni stanno già pensando all’evento natalizio che sarà ospitato ad Imola.