Oltre il 60% di visitatori in più nel 2023 per i musei civici di Palazzo Buonaccorsi a Macerata.

A segnalare il trend positivo è il Comune. «Nel primo semestre del 2023 hanno registrato un + 60% di visitatori rispetto al 2022; rispetto all’anno precedente si è assistito a un notevole incremento di oltre 6mila visitatori».

«Un risultato importante raggiunto grazie ai nuovi stimoli e obiettivi a e un lavoro di squadra che sta promuovendo una nuova visione del lavoro dell’Ufficio Cultura che ringrazio per aver accolto la sfida e per la fiducia – ha commentato l’assessore alla Cultura Katiuscia Cassetta -. Questo grazie alle tecnologie innovative, alle visite guidate multilingue, ai programmi educativi per tutte le età, ai laboratori creativi, alle mostre e alle tante attività che lo animano. L’attento progetto comunicativo portato avanti ha trovato modi sempre più coinvolgenti di connettersi con il pubblico attraverso il nuovo sito, la comunicazione social e la realizzazione di materiale promozionale delle collezioni che hanno animato una comunità appassionata di arte e cultura».

È già in distribuzione il nuovo dépliant di Macerata Musei e della rete museale del Comune nata con lo scopo di coordinare attività, servizi e azioni in una logica di valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale che conserva ed espone. Segnalati in una grande mappa, fanno parte della rete, oltre ai Musei di Palazzo Buonaccorsi, anche la torre civica, il teatro Lauro Rossi, lo Sferisterio, la biblioteca Comunale Mozzi-Borgetti, il Museo Civico di Storia Naturale, l’Ecomuseo delle Case di terra Villa Ficana e l’area archeologia Helvia Ricina. Oltre a una esaustiva panoramica dei luoghi della cultura maceratese è possibile accedere tramite QR-code ai contenuti audio di approfondimento.

A partire dalla risonanza data al territorio e al suo patrimonio attraverso la mostra dedicata a Carlo Crivelli esposta fino al 12 febbraio scorso, con la stagione estiva i musei di Palazzo Buonaccorsi inaugurano un nuovo ciclo espositivo dedicato al Novecento con la mostra “Sante Monachesi. Tra Parigi e Macerata” che prenderà avvio dal 29 giugno. Nel mese di giugno si infittisce anche il calendario degli eventi, che vanno oltre la semplice visita alle collezioni del palazzo e animeranno in notturna, in maniera coinvolgente, il suggestivo cortile settecentesco con “Macerata Jazz Summer 2023.