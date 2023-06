Il Chiesanuova comunica l’ingaggio dell’attaccante Lorenzo Sbarbati.

Classe 1990, di Ancona, è il primo acquisto biancorosso per la stagione 2023-2024. Centravanti di assoluto valore che da oltre dieci anni disputa l’Eccellenza o la serie D.

Nell’ultima stagione in forza al Marina, avversaria del Chiesanuova, ha segnato 5 reti ma giocando solo 9 incontri poiché reduce da un grave infortunio al ginocchio destro che ancora lo ha inevitabilmente condizionato: rottura del crociato anteriore, del menisco e del collaterale.

I tifosi biancorossi lo hanno visto ben figurare al “Sandro Ultimi” a novembre e di certo chi lo conosce come le sue tasche è proprio il nuovo mister. Mobili lo ha già avuto da under ai tempi della Recanatese in D e poi di nuovo a Castelfidardo, nel 2012-2013 fu trascinatore in Eccellenza realizzando 13 reti.

Insomma il neo tecnico del Chiesanuova lo ha richiamato per dotarsi di un attaccante-garanzia. Del resto prima dello stop patito mentre giocava per il club ligure della Lavagnese ha sempre segnato tanto, gli appassionati lo ricorderanno goleador da 44 reti nel triennio a Montegiorgio, tra Eccellenza e D.