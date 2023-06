Gara di caccia, premiati cacciatori e cinofili. Si è svolto sabato 3 e domenica 4 giugno in località San Savino, il primo trofeo Fidc “Città di Civitanova Marche” organizzato dalla sezione locale capitanata dal presidente Massimiliano Nociaro.

«Una gara cinofila senza abbattimento entusiasmante durata ben 2 giorni per cani “da ferma” e “da cerca” che ha visto una nutrita partecipazione di cinofili e cacciatori di diverse province marchigiane e perfino due concorrenti dalla vicina Umbria», fanno sapere gli organizzatori.

Diverse le categorie premiate alla presenza del vicesindaco di Civitanova Claudio Morresi e dal consigliere comunale Roberto Tiberi. Il giudice Paride Galassi ha decretato come vincitori: per la categoria “garisti continentali” Donnari con il Breton Quirico; “garisti Inglesi” Stizza con il Setter Dybala; “cacciatori mista” Ianuà con il setter Sigaro; “Springer Spaniel” Domenella con Jek. «Un grande ringraziamento va a tutto lo staff del direttivo per l’organizzazione dell’evento ed al presidente provinciale Nazzareno Galassi che, con il componente del comitato regionale Fidc Claudio Gigli, domenica, ci hanno onorato della loro gradita presenza. Grazie, infine, anche al proprietario della struttura che ci ha ospitato, Fausto Cervellini, per averci fatto sentire a casa nostra e per l’ottima preparazione del campo di gara», concludono gli organizzatori della manifestazione, dando appuntamento ai prossimi eventi del settore.