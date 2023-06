Domani (giovedì 8 giugno) la città di San Severino festeggia il santo Patrono. Il Comune informa che gli uffici resteranno chiusi. Per i settempedani, com’è ormai tradizione, la giornata inizierà alle 7 con la sveglia alla città. Alle 11, nella basilica di San Lorenzo in Doliolo, è in programma la messa. In serata, invece, si terrà uno dei momenti più importanti della rievocazione storica del Palio dei Castelli: il corteo storico che muoverà dallo stadio comunale per arrivare fino al luogo simbolo della città dove il saluto agli Smeducci anticiperà il giuramento degli atleti e l’offerta dei ceri.

Il corteo storico è ricostruito attraverso uno studio attendo dei documenti del passato e costituisce uno degli eventi clou dei festeggiamenti in onore del Patrono: più di 1.300 figuranti in abito medievale fra nobili, straccioni, musici e soldati sfilano per le vie e le piazze del centro storico. Non mancano, ovviamente, le riproduzioni in legno dei castelli, trasportate come in passato da quattro uomini.

Al fine di garantire la sicurezza e favorire lo svolgimento della manifestazione la Polizia Locale ha emesso un’Ordinanza con la quale, dalle 16, vengono vietati transito e sosta in piazza Del Popolo.

La sola sosta di tutti i veicoli sarà invece vietata, dalle 17 alle 23, in viale Mazzini (dall’area di intersezione con via Galileo Galilei all’area di intersezione con viale Giacomo Matteotti), in via Ssan Sebastiano, in viale Eustachio (dall’area di intersezione con via Gorgonero all’area di intersezione con viale Bigioli), in via Eustachio, in viale Bigioli (dall’area di intersezione con viale Eustachio all’area di intersezione con viale Collio), in via Collio (dall’intersezione con via D’Alessandro a intersezione con viale Bigioli), in via Cesare Battisti (dall’area di intersezione con via Massarelli all’area di intersezione con Piazza del Popolo), in via Massarelli, in via Nazario Sauro, in via Garibaldi, in via Ercole Rosa (dall’area di intersezione con piazza del Popolo all’area di intersezione con viale Bigioli).

Inoltre sarà vietato il transito dei veicoli nel momento del passaggio del corteo storico, orientativamente dalle ore 20 alle ore 23.

Il transito dei veicoli provenienti da Serrapetrona, da via San Michele, da via Leonardo da Vinci, da piazzale Don Minzoni, da viale Matteotti, da viale Europa, da viale Collio, da via Ponte Sant’Antonio e diretto nelle vie interessate al provvedimento, verrà di conseguenza dirottato lungo le vie adiacenti alle stesse.