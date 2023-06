La Med Store Tunit sceglie Sebastiano Marsili in cabina di regia. , dove cresce sportivamente e dopo il percorso giovanile si unisce alla squadra che ha disputato il campionato di Serie B2 nelle stagioni 2013-2015.

Prosegue la sua carriera alla Civita Castellana con la quale esordisce in Serie A2 e accumula esperienza, quindi il passaggio a Bergamo, dove raggiunge la finale play-off promozione, persa contro Castellana Grotte, che sarà la sua successiva tappa per il campionato 2017/2018. Dopo tre stagioni di ottimo livello in Serie A2 arriva la chiamata dalla Calabria, col Tonno Callipo Vibo Valentia fa l’esordio in Superlega: un’esperienza importante alla quale segue l’approdo a Tuscania. Torna infine in Calabria, a Palmi, lo scorso anno: chiude la Regular Season al terzo posto e ai play-off si arrende contro Casarano, arrivata poi in finale promozione.

Rinforzo importante per la Med Store Tunit che aggiunge qualità alla squadra e che conosce già coach Castellano,«È stato il mio allenatore a Castellana Grotte nella stagione 2017/2018 – , ricorda il palleggiatore Sebastiano Marsili – Conosco bene i suoi metodi di lavoro, so che tipo di giocatori gli piacciono e condivido la sua filosofia di pallavolo, sono contento di ritrovarlo alla Med Store Tunit». Dopo aver girato mezza Italia prima volta nelle Marche, «Sarà una prima volta anche a Macerata; non ci siamo mai incrociati sul campo ma conosco bene la società e la squadra. Ho seguito i suoi campionati e da diverse stagioni la Med Store Tunit è una delle formazioni di vertice della A3. Poi la città è un luogo storico della pallavolo italiana che merita di raggiungere traguardi importanti».