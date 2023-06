Una proposta di legge per rivitalizzare la montagna. E’ stato questo il tema dell’incontro svoltosi a Palazzo Raffaello, ad Ancona, tra il presidente della regione, Francesco Acquaroli, e una delegazione del movimento civico Dimensione Marche composta dal coordinatore regionale Giovanni Casoni, dal sindaco di Castelsantangelo sul Nera Mauro Falcucci e dal responsabile per Macerata Gabriele Micarelli.

«Si è convenuto sulla necessità di intervenire in maniera concreta e mirata alle nuove esigenze strutturali, sociali ed economiche della montagna per il rilancio di un territorio sempre più in difficoltà, ferito profondamente dagli eventi sismici che ne stanno determinando un graduale spopolamento», si legge in una nota. Il presidente Acquaroli ha dato la sua più ampia disponibilità ad avviare un discorso di collaborazione per un documento programmatico: «Il rilancio dei territori montani è una priorità per questa amministrazione – ha aggiunto il governatore delle Marche – la visione futura deve essere quella di una sostenibilità economica strutturale, basata sulle eccellenze e sulla qualità dei servizi». Documento che un gruppo di lavoro di Dimensione Marche, coinvolgendo le varie realtà delle zone montane, provvederà a redigere e che sarà uno degli argomenti del convegno, già calendarizzato per il prossimo 22 luglio, in programma a Castelasantangelo sul Nera, al quale prenderanno parte anche il presidente Acquaroli e il commissario straordinario alla riparazione e ricostruzione del sisma Guido Castelli.