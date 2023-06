Fondata nel 1988 a Milano, Teknowool oggi è riconosciuta come un’eccellenza italiana nel settore della distribuzione isolanti termoacustici e sistemi costruttivi. Punto di forza dell’azienda è la prossimità al cliente grazie ad un network di sedici sedi distribuite sul territorio italiano. Nei giorni 8 e 9 giugno la filiale di Montecosaro propone agli operatori del settore un open day dedicato alla presentazione di nuove soluzioni di finiture e sistemi decorativi.

Teknowool si propone come la prima realtà in Italia nella distribuzione e trasformazione di isolamenti termoacustici, grazie all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia per la lavorazione della lana di roccia da blocco. Un materiale naturale, riciclabile e durevole. Siamo in grado di rispondere a ogni esigenza specifica del cliente, eseguendo lavorazioni personalizzate, con l’obiettivo di contribuire a ridurre il consumo di risorse e lo spreco energetico rendendo gli impianti più efficienti e gli involucri edilizi ecosostenibili.

L’open day a Montecosaro sarà l’occasione per un confronto diretto con i clienti e per presentare tutte le opportunità offerte dall’azienda.

La filiale di Montecosaro si trova in Via Maggiola, tel 0733 897138

