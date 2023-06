Investimento mortale alla stazione di Ancona. E’ avvenuto nella notte e la vicenda è tuttora da chiarire da parte degli uomini della polizia Ferroviaria, intervenuti sul posto con i colleghi della Scientifica per ricostruire con esattezza quanto accaduto poco dopo le 4, al binario 1, dove un giovane trans è rimasto investito e ucciso da un convoglio merci di passaggio.

A dare l’allarme sono state alcune persone che si trovavano in stazione e che, nel sentire il tonfo dell’impatto del ragazzo contro il treno, hanno allertato immediatamente la Polfer capendo che quella accaduta poteva essere una tragedia. Immediata la chiamata anche al 112 e l’arrivo sul posto di un’ambulanza della Croce Rossa con l’automedica. Per il giovane non c’era però ormai nulla da fare. La morte era avvenuta sul colpo.

Si indaga dunque a 360 gradi per risalire non solo all’esatta identità della persona trans ma soprattutto per chiarire la dinamica di quanto accaduto, visionando le telecamere di ingresso alla stazione, per comprendere se il giovane sia arrivato o meno da solo.

Il luogo dove si è verificata la tragedia però, purtroppo, sarebbe in un punto cieco dove le telecamere non riuscirebbero ad inquadrare. Il macchinista inoltre, essendo l’impatto avvenuto a metà convoglio, non si sarebbe accorto di nulla. Il corpo della persona trans è stato trasportato all’obitorio dell’Inrca. Da ricostruire dunque se si sia trattato di un gesto volontario o se, trovandosi in compagnia di qualcuno, possa essere accaduto altro. Un quadro che sarà chiarito nelle prossime ore.



