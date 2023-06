Si è svolto il 12esimo campionato italiano di Brazilian Jiu-Jitsu Gi & Nogi organizzato da Bjj Italia al Palatorrino di Roma. La Hachiman Dojo asd di Recanati, anche questa volta ha schierato i suoi migliori atleti. Ottimi i piazzamenti.

Maicol Flamini (Categoria cintura bianca) Nogi +97,5 kg – 1º classificato medaglia d’oro; Gi +100,5 kg – 3º classificato medaglia di bronzo; Guido De Dominicis (Categoria cintura bianca) Gi +88,3 kg – 2º classificato medaglia d’argento; Riccardo Canullo (Categoria cintura bianca) Gi +88,3 kg – 3º classificato medaglia di bronzo. «Dopo un lunga giornata faticosa, ci portiamo a casa ben quattro medaglie meritatissime – si legge in una nota -. Come sempre il duro lavoro ripaga. Compimenti ai nostri atleti e un grazie particolare va al coach Matteo Fiorentini (Fondatore Hachiman Dojo asd) per la preparazione tecnica, al coach Antonio Ortenzi (Titolare Palestra Red Club) per la preparazione fisica ed infine al nostro tutor: il maestro Filippo Stabile dello Stabile Fight Team di Milano per la supervisione. Ora non ci resta che tornare in palestra ad allenarci in vista dei prossimi eventi».