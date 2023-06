Si è svolta domenica 4 giugno a villa Quiete l’assemblea elettiva dell’Anmig di Macerata. La giornata è partita con il corteo fino al ceppo che ricorda Nazareno Bracalenti e il figlio Augusto, Giuseppe Stacchietti e il figlio Sante e Armando Mengoni, contadini che erano al lavoro, uccisi dalla follia dei nazifascisti. Qui è stata deposta una corona d’alloro sulle note del Silenzio suonato dal maestro Andrea Mennichelli. Si sono poi aperti i lavori alla presenza del presidente nazionale Claudio Betti.

Dopo la relazione morale della presidente Gilda Coacci, Alfio Monachesi ha letto la relazione economica. Le docenti Giulia Pazzaglia e Mariella Feliziani con la loro dirigente scolastica Fabiola Scagnetti dell’istituto comprensivo di Caldarola e il preside Trubbiani del Comprensivo di Montecassiano hanno illustrato il lavoro svolto, vincitori del concorso Esploratori della Memoria. Graditi i saluti del sindaco di Montecassiano Leonardo Catena. La vice presidente della sezione e membro del comitato centrale Daniela Meschini ha brevemente parlato di alcuni progetti in cantiere e ha poi illustrato il primo di una serie di piccoli volumi “Appunti di Storia/1: i padri costituenti marchigiani.

Il presidente nazionale ha ricordato l’impegno dell’associazione a contribuire alla costruzione della pace nel ricordo di quanti hanno combattuto per la libertà ripercorrendo anche la nostra storia dalla sua fondazione nel 1917 a Milano. Francesco Rocchetti, presidente provinciale ha portato i saluti dell’Anpi ricordando l’importanza della storia e del far memoria non solo alle nuove generazioni ma anche agli adulti che lungo il cammino stanno dimenticando la storia che ci ha preceduto e che in questi anni ci ha fatto il dono della libertà e della faticosa costruzione della democrazia. Presente anche Chiara Bonotti presidente Anpi del comune di Macerata. Sono intervenuti portando i loro saluti il presidente dell’associazione Bersaglieri Carmine Posa e Mario Borroni custode del sacrario militare di Macerata. Il saluto finale è stato della presidente regionale Silvana Giaccaglia. Terminate le elezioni e lo spoglio risultano eletti: Coacci Gilda, Meschini Daniela, Monachesi Valter, Menchi Giorgio, Capparucci Maria Letizia, Cardarelli Andrea, Trapè Alfredo. Del Collegio Sindacale risultano eletti: Filipponi Marina, Scarponi Patrizia, Oro Rosa. Delegati al prossimo congresso nazionale insieme a Daniela Meschini, Gilda Coacci (delegato supplente Francioni Diego)