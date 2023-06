Si è svolto oggi pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Passo San Ginesio il funerale di Marco Gaetano Gentili, il docente ginesino di 67 anni che si è spento l’altra sera in ospedale a San Severino. Gentili era molto noto non solo per l’impegno professionale ma anche per l’attività svolta per lunghi anni con le associazioni che si occupano di tramandare le tradizioni e la storia di San Ginesio, non ultimo l’impegno come socio del Centro internazionale di studi gentiliani, ora guidato dall’ex rettore di Unimc Luigi Lacchè e alla cui vicepresidenza c’è la moglie di Marco Gaetano Gentili, l’avvocata Leide Polci, anche lei molto nota per la professione svolta e per l’impegno nell’associazionismo. Profonda l’emozione suscitata dalla morte di Gentili, tante le manifestazioni di cordoglio giunte alla famiglia: il docente ginesino lascia la moglie Leide Polci, vicepresidente del Consiglio comunale delle donne di Macerata, e i figli Maria Isabella, Lucrezia Maria e Francesco Nicola.