Incidente intorno alle 18 a Castelfidardo.

E’ successo lungo via Che Guevara quando due auto si sono scontrate per cause in fase di accertamento da parte della polizia locale intervenuta sul posto per effettuare i rilievi di rito.

Chiamato il 112, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco partiti con l’autobotte dal distaccamento di Osimo seguiti da un’ambulanza della Croce Verde.

Pompieri e personale sanitario hanno lavorato per estrarre dall’abitacolo uno dei due conducenti. Entrambi, trattati sul posto, sono quindi stati accompagnati al pronto soccorso del vicino ospedale con codici di media gravità. Successivamente si è provveduto a mettere in sicurezza l’area di intervento.