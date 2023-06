È stato rinnovato il direttivo territoriale di Recanati di Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo. Il suo presidente è Enzo Mengoni, con il suo vice che sarà Emanuele Pepa. Gli altri membri del direttivo sono: Giacomo Delsere, Pierpaolo Capodaglio, Maurizio Stacchiotti, Leandro Messi, Javier Pagano e Silvia Burini. Il direttivo fa riferimento ai Comuni di: Recanati, Porto Recanati, Montelupone e Montefano.

«Nel corso della riunione, gli imprenditori hanno riflettuto su alcune questioni che sono focali, partendo dai problemi occupazionali: la ripresa, infatti, è tutt’ora azzoppata dalla mancanza cronica di manodopera specializzata, introvabile per moltissime categorie – si legge in una nota dell’associazione – . Sotto questo aspetto, l’associazione può fare da contatto tra le scuole e il mondo del lavoro, progettando percorsi capaci di formare le nuove generazioni e farle appassionare alla cultura artigiana. Un valore, quest’ultimo, molto importante per un territorio come quello recanatese: del resto, la città leopardiana ha una forte spinta turistica internazionale e l’artigianato può essere ulteriore volano per la sua promozione culturale. Tra i temi che saranno attenzionati dal nuovo direttivo, l’attuazione del nuovo casello dell’A14, che rappresenta un’infrastruttura essenziale per creare un’adeguata viabilità capace di servire tutti i Comuni della valle del Potenza.