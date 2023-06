Ivana Spagna e Adriano Pappalardo in arrivo a Civitanova. Il week end del 10 giugno è un ritorno al passato agli anni ’80. Si svolgerà sabato prossimo il concerto dei due artisti inizialmente previsto per il 1 maggio e poi rinviato causa maltempo.

Alle 21 al Varco sul mare i due artisti animeranno la serata “Civita Star ’80” format musicale e show prodotto da Isolani Spettacoli in collaborazione con l’azienda Teatri che vedrà l’animazione di Top ’80, nuovo progetto del gruppo ’90 Mania dedicato stavolta ai mitici anni Ottanta. Sarà un vero e proprio viaggio fra le canzoni di quel decennio con un frontman, dieci animatori, un dj e live performer. Ad introdurre la giornata, direttamente da Rds, la speaker Melania Agrimano e il dj e programmatore Ricky Battini, che accompagneranno con le loro hits e i loro curiosi interventi il pubblico e gli artisti durante tutto il pomeriggio. I due conduttori presenteranno così il primo special guest della festa: Adriano Pappalardo.

Pietra miliare della musica italiana, cantautore e attore, Adriano Pappalardo esordisce negli anni ’80 con il suo primo 45 giri, Una Donna. Autore della celebre e indimenticabile Ricominciamo, inclusa nell’album Non mi lasciare mai, Pappalardo collaborò con molti altri cantautori italiani che, come lui, fecero la storia della musica italiana: tra questi, gli amati Battisti e Mogol. A seguire, si esibirà un’altra tra le più belle voci della musica italiana, Ivana Spagna. Cantautrice e scrittrice, negli anni ’80 raggiunse il successo internazionale con Easy Lady e Call me, brano con il quale si aggiudicò il secondo posto della classifica britannica. Nel 1994 venne scelta da Elton John come voce italiana della sua Circle of Life (in italiano Il cerchio della vita) memorabile colonna sonora del film Il Re Leone. Autrice e interprete di brani dal successo intramontabile come Lady Madonna, Indivisibili, Gente come noi e molti altri ancora. L’ingresso è libero.