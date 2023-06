Nella antica cornice di Villa Quiete si è svolto l’ultimo meeting di maggio del Lions Club Macerata Host alla presenza di numerosi soci.

Relatore della serata il magnifico rettore dell’università di Macerata John McCourt che ha parlato, stimolato anche da domande dei presenti, della sua esperienza prima come studente, poi come professore universitario e in particolare delle sue ricerche e sue pubblicazioni sulla vita e le opere del poeta Irlandese James Joyce, suo conterraneo; un interesse su uno dei più apprezzati poeti irlandesi derivato chiaramente dal fatto che entrambi sono nati a Dublino, hanno frequentato l’università della capitale irlandese e che hanno portato il professore a seguire le tracce del poeta girando l’Europa studiando ed insegnando sino ad arrivare a ricoprire la prestigiosa carica di rettore.

La serata si è conclusa con la bellissima e rituale cerimonia di ingresso durante la quale il presidente Tommaso Martello ha accolto nel club tre nuovi soci tra cui proprio Mc Court, la dottoressa Federica Frontini Costa e l’avvocato Pier Paolo Armellini.