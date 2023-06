Inaugurata al “Giardino dei Principi” dell’Abbadia di Fiastra la 20° edizione della rassegna nazionale oli monovarietali. A tagliare il nastro della tre giorni dedicata alla biodiversità olivicola italiana sono stati l’assessore regionale all’agricoltura Andrea Maria Antonini, il presidente di Amap Marche Marco Rotoni e il direttore della scuola potatura olivo Giorgio Pannelli. La manifestazione ha preso il via con l’evento, dal titolo “Le Marche dell’extravergine, valorizzazione delle produzioni olivicole regionali”, si è svolto alla presenza di funzionari Amap e regione Marche, coinvolgendo le organizzazioni professionali agricole, i consorzi di tutela, le associazioni di olivicoltori, di frantoiani e gli assaggiatori. Un momento di confronto tra gli attori del settore sullo stato attuale e sulle possibilità di sviluppo dell’olivicoltura regionale e di valorizzazione degli oli, sia monovarietali, che certificati Dop e Igp con la finalità di mettere in atto tutte le possibili sinergie anche attraverso l’oleoturismo.

A fare gli onori di casa il presidente della fondazione Giustiniani Bandini Giuseppe Sposetti: «Saluto tutti i presenti che approfittano di questo convegno per valutare l’importanza dell’olio – ha detto -, ne approfitto anche per ringraziare anche l’Amap e la regione Marche che hanno voluto promuovere questo appuntamento questo affascinante scenario del Giardino di Principi». Un luogo non casuale per l’assessore regionale Antonini: «Siamo ormai di casa qui dove uniamo oggi la qualità dell’olio e soddisfiamo l’esigenza dello spirito – ha sottolineato -, ringrazio per questo l’Amap e il presidente Rotoni per il grande lavoro che si sta portando avanti: l’Amap ha raccolto il testimone dell’Assam, rilanciandone l’eredità gestendo gli importanti processi dell’agricoltura». Parole riprese dal presidente di Amap Marco Rotoni: «Affrontiamo questo percorso fatto di qualità della vita e prodotti del territorio dove noi, insieme ai produttori, ne rappresentiamo i custodi e anche dei disegnatori di paesaggio, così come l’olivo disegna le nostre colline».

Un impegno ventennale che parte dalla sapienza nella crescita delle piante e dalla formazione delle professionalità del settore che se ne occuperanno: «Siamo partiti nel 2002 – ha ricordato il direttore della scuola potatura olivo Giorgio Pannelli – e tutto questo è cresciuto grazie all’impegno di tutti e anche del compianto Antonio Ricci, direttore della rivista specializzata Olio e olivo, che vorrei ricordare oggi e al quale, se siamo qui oggi, tutti quanti dobbiamo qualcosa».

Il programma della rassegna prosegue oggi in Aula Verde con la 14° edizione del gioco a squadre rivolto agli assaggiatori “Indovina la varietà”; mentre alle 15, all’interno del Giardino dei Principi, si svolgerà l’evento gratuito (ma con prenotazione obbligatoria all’indirizzo mail [email protected]) “Olio, piacere e salute: un viaggio tra varietà e territori”, a cura del Panel Amap Marche. Durante la giornata di sabato sarà inoltre possibile effettuare una visita naturalistica all’Abbadia di Fiastra grazie a Meridiana e Cea che condurranno i partecipanti “Alla scoperta della riserva”.

L’edizione 2023 della Rassegna prevede nella giornata di sabato 3 giugno anche lo spostamento al Teatro Comunale di Urbisaglia per approfondire i temi cardine della manifestazione. Alle 17, avrà infatti luogo il convegno “Olio e olivo, risorse per il territorio”: l’incontro vedrà l’introduzione ai lavori del sindaco Paolo Francesco Giubileo e di Andrea Bordoni, direttore di Amap. Seguiranno le relazioni tecniche di Barbara Alfei su “Biodiversità, identità e terroir”; di Massimiliano Magli (Ibe-Cnr Bologna) su “L’evoluzione degli oli monovarietali in 20 anni di Rassegna: la banca dati”; e di Giorgio Pannelli su “Olivicoltura tra scienza, tradizioni e opinioni”. A moderare il convegno Alberto Grimelli, direttore del settimanale Teatro naturale. La mattinata sarà invece caratterizzata anche dalla lezione teorico-pratica di potatura di riforma curata da Giorgio Pannelli e dalla visita dal Parco Archeologico di Urbs Salvia accompagnati dalla direttrice del parco Sofia Cingolani, prima delle premiazioni delle “Forbici d’oro” previste per le 15. Continua, infine, al Giardino dei Principi la mostra-mercato degli oli monovarietali ammessi alla 20° edizione della Rassegna con orario 10-19.