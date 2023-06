3 Giugno 2023

«Le aree cerebrali nobili, quelle anteriori, sono sempre meno sviluppate a causa dell’uso scriteriato di cellulari e device. Questo è il motivo per cui aumentano le patologie psichiatriche nei giovani e giovanissimi e la mancanza di autocontrollo fa aumentare violenza e liti». E’ la teoria elaborato dal dottor Maurizio Pincherle, primario del reparto di neuropsichiatria infantile dell’ospedale di Macerata con una grande passione per la storia. L’ha presentata in questa puntata di “Corbezzoli”.

«Cercavo di capire perché aumentavano i bambini iperattivi – spiega – e ho cercato di mettere in correlazione il fatto che questi bambini usavano il cellulare in maniera scriteriata. Le aree cerebrali anteriori sono deputate al pensiero logico, all’astrazione e anche all’autocontrollo. Nelle aree posteriori vanno le percezioni visive, nelle anteriori vanno le percezioni verbali. I giovani hanno un buco dell’immaginazione. Vediamo un aumento di patologia psichica sopra il 30%, i ragazzi ci dicono che la loro vita è vuota. Nell’adolescente vediamo il risultato di una crescita sbagliata».

Il dottor Pincherle suggerisce di usare molto di più il canale verbale: «Nelle aree anteriori ci sono le cose nobili dell’essere umano ma anche la regolamentazione del comportamento, se non le stimoliamo i giovani saranno incapaci di autocontrollarsi, perciò aumentano aggressività e liti».

Secondo Pincherle siamo di fronte a un cambiamento epocale: «Il cervello sta cambiando, non so cosa stiamo diventando, ma mi domando se ci sarà ancora l’homo sapiens o diventerà, che so io, homo ciberneticus».

