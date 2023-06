Autostrade per l’Italia comunica che, per eseguire lavori di pavimentazione, sulla A14 Adriatica rimarrà chiusa la stazione di Ancona Sud per una notte. Il calendario dell’intervento prevede dalle 22 di lunedì 5 giugno alle 6 di martedì 6 giugno la chiusura dell’entrata in direzione Bologna. La notizia dei provvedimenti al casello di Ancona Sud verrà indicato sui pannelli a messaggio variabile sull’Autostrada Adriatica, richiamata da Isoradio sulla frequenza 103.3, sulle frequenze di Rtl 102.5 e sarà inoltre visibile sugli schermi Infomoving nelle Aree di Servizio, sul sito www.autostrade.it, a pag. 649 di Televideo. Ulteriori informazioni sano disponibili contattando il Call Center Viabilità attivo h24 al numero 840-04.21.21