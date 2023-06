Montecassiano, la festa è tripla

Il fine settimana a Montecassiano sarà all’insegna della solidarietà e dello sport. Dopo la Festa della Repubblica celebrata oggi, domani (sabato 3 giugno) nella sede del circolo Acli di Sant’Egidio, alle ore 12.30, si terrà la Festa della Solidarietà, un incontro conviviale e di festa con le associazioni di volontariato del territorio.

L’iniziativa, all’insegna dell’incontro, del confronto e della condivisione da oltre 20 anni porta avanti i principi di solidarietà e di altruismo. Principi che non sono lontani da quelli posti alla base di chi pratica sport: il senso di appartenenza a un gruppo, i valori di amicizia, del rispetto per il prossimo, anche se avversario, e della condivisione. Domenica, dunque, protagonista sarà lo Sport con la Festa dedicata ai migliori giocatori di Montecassiano e alle associazioni sportive in cui si formano sin da piccoli. L’edizione 2023 della Festa dello Sport avrà ad oggetto “Dal gioco ai giochi” e si terrà domenica 4 giugno alle ore 11 alla chiesa di San Marco, nell’occasione saranno premiati gli atleti e le associazioni sportive locali.

Il sindaco Leonardo Catena racconta la giornata di oggi: «Abbiamo celebrato la Festa della Repubblica e l’anniversario dei 75 anni dall’entrata in vigore della Costituzione italiana con il BCGiro organizzato dal Veloclub Montecassiano e dal gruppo di amici che lo ha ideato, con le alunne e gli alunni (a cui è stata donata una copia della Costituzione ciascuno) e i docenti dell’Istituto Comprensivo G. Cingolani, e con la ProLoco Montecassiano. Sono stati consegnate anche gli attestati agli alunni delle classi terze della scuola secondaria che ha partecipato alla cerimonia finale del concorso “Esploratori della Memoria 2022-’23” promosso, nell’ambito del progetto “Pietre della Memoria”, dall’Associazione nazionale Mutilati e Invalidi di guerra – comitato regionale Marche. Il nostro Istituto si è aggiudicato il secondo premio, ex aequo, nella sezione “Percorsi della Memoria” con il video “Una radice da cui ancora attingere forza, un richiamo alla libertà e alla pace. I sacrari ai Caduti nelle chiese di Montecassiano».