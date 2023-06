Corteo, Costituzione ai neo 18enni, il lavoro sulla libertà degli scout. Il Comune di Tolentino, come ogni anno, ha organizzato in collaborazione con il comitato di quartiere e il comitato festeggiamenti del quartiere Repubblica, l’evento della Festa della Repubblica nella giornata del 2 giugno.

La manifestazione è iniziata alle 9,30 al piazzale del palazzetto dello sport “Chierici” con il ritrovo e la formazione del corteo delle autorità e degli ospiti che percorrendo viale della Repubblica ha raggiunto il parco Isola D’istria dove è stata celebrata la messa. Terminata la funzione religiosa il corteo, accompagnato dal corpo bandistico “Nicola Simonetti” dell’associazione “Gabrielli – Città di Tolentino”, ha sfilato per viale della Repubblica, via Martin Luther King e via Brodolini fino a raggiungere il monumento dedicato alla Resistenza, opera dello sculture Umberto Mastroianni, dove è stata deposta una corona di alloro.

Come tradizione, in occasione della Festa della Repubblica, il sindaco Mauro Sclavi e il presidente del Consiglio comunale Alessandro Massi Gentiloni Silverj, dopo il loro saluto ufficiale, hanno consegnato una copia della Costituzione italiana ai neo-diciottenni residenti a Tolentino. Molto interessate l’intervento da parte del clan degli scout Tolentino 1 “Edelweiss” che ha presentato un proprio lavoro sulla “libertà” e sulla Costituzione italiana.