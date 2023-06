Per la prima volta, anche Civitanova, festeggia la Giornata nazionale dello sport. E lo fa chiamando a raccolta il mondo sportivo civitanovese, domenica, a partire dalle 10, al Varco sul Mare. «Abbiamo voluto organizzare questa festa – spiega Claudio Morresi, vice sindaco e assessore allo Sport affiancato nell’organizzazione dell’evento dalla consigliera comunale Paola Fontana – per dimostrare la vicinanza dell’amministrazione al mondo dello sport e soprattutto per esprimere la nostra gratitudine all’impegno, alla dedizione ed ai sacrifici di tante società sportive civitanovesi. Ognuna di loro svolge un ruolo fondamentale all’interno della nostra comunità. Con loro e per loro – conclude Morresi – ci ritroveremo al Varco per diffondere sempre di più il messaggio di inclusione ed educazione che lo sport ci dà».

Durante la giornata, infatti, che vedrà la partecipazione del sindaco Fabrizio Ciarapica e dei delegati del Coni a livello regionale e provinciale, è stata organizzata una partita amichevole tra la Virtus Basket, quest’anno promossa in Serie B, e gli atleti dell’Anthropos. «Sarà un bel momento di sport – ha commentato Morresi – da condividere e vivere insieme a tutta la città». In programma anche le esibizioni del gruppo di ginnastica ritmica Sport Fire di Civitanova e degli atleti delle società Ama e Atletica Civitanova con piccoli esercizi di atletica leggera. Intorno i colori, la vivacità e l’entusiasmo di tutte le società che prenderanno parte all’evento.

E l’invito a partecipare arriva anche dalla consigliera comunale Paola Fontana. «Tutte le realtà sportive di Civitanova sono invitate a questa bellissima festa dedicata a chi ama e pratica lo sport, ma più in generale a tutta la città. Sarà una giornata all’insegna della condivisione e del divertimento». Durante l’evento saranno distribuiti dei gadget a tutti i partecipanti. La mattinata sarà coordinata dal giornalista Mario Sposetti.