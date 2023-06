“Pensiero Sinfonico per la Città di Macerata” è l’omaggio dell’orchestra “Insieme per gli Altri” alla città di Macerata in occasione della sua festa. Scritto dal maestro Filippo Negrone, sarà suonato dall’organico dell’orchestra il 3 giugno a palazzo Buonaccorsi. Il presidente del Consiglio comunale Francesco Luciani, quale rappresentante istituzionale dell’intero corpo elettivo, sarà il destinatario ufficiale di una “prima musicale” che, naturalmente, è un omaggio all’intera Comunità di Macerata.

“Insieme per gli Altri”, la macchina della solidarietà in forma musicale e viaggiante continua il suo abituale ritmo e sarà ospitata da nuove piazze e nuovi campanili che saranno testimoni dell’impegno di promozione della Solidarietà vissuta e concretamente realizzata.

Il 2 giugno la Città di Macerata celebrerà la festività istituzionale con un concerto in uno dei suoi luoghi più rappresentativi, piazza della Libertà.

Le note dell’Orchestra “Insieme per gli Altri” accompagneranno solennemente la Bandiera d’Italia, ossia il vessillo nazionale tricolore verde, bianco e rosso, così come disposto dall’articolo 12 della Costituzione della Repubblica Italiana; l’emblema della Repubblica Italiana, ovvero il simbolo iconico identificativo dello Stato italiano e, naturalmente, Il Canto degli Italiani di Goffredo Mameli e Michele Novaro, ossia l’inno nazionale italiano, che è eseguito in tutte le manifestazioni pubbliche. Il giorno seguente a palazzo Buonaccorsi il concerto per la festa della città di Macerata. «La Festa di una Città – scrive l’orchestra – è sempre un momento particolare. Inoltre, l’occasione che ci viene data è ancora più impreziosita dalla particolarità che verrà suonato per la prima volta un “Pensiero Sinfonico per la Città di Macerata” ».

Il 4 giugno alle 12 il raduno bandistico “Frazioni di Macerata” celebrerà un patrimonio culturale di grande valore che è opportuno e giusto salvaguardare e valorizzare.

«Nel tempo – scrive l’orchestra – si è creata una tradizione dalla quale non possiamo e non vogliamo distaccarci, riconoscendo nella musica quel linguaggio universale che unisce i popoli e ci fa sentire l’uno più vicino all’altro nelle tante occasioni a rilevanza sia pubblica che privata in cui viene rappresentata. Oggi possiamo tranquillamente affermare che la tradizione delle Bande locali con tutto l’impegno dei loro fondatori, promotori e sostenitori costituisce la “spina dorsale” della cultura musicale italica ed è, a piena ragione vanto autentico del nostro Paese».

Il programma prevede l’esibizione delle singole bande nelle frazioni di Macerata ed infine una congiunta di tutte le bande con l’esecuzione dell’Inno Nazionale:

«Sapere che molti enti bandistici – scrive l’orchestra – hanno raccolto il nostro invito per questa giornata è condizione appagante e soddisfacente: siamo insieme a musicisti autenticamente presenti quando le circostanze lo richiedono. Ci sono momenti in cui “essere presenti” è un imperativo assoluto e le disponibilità di queste bande “chiudono il cerchio” di un evento per il quale in tanti hanno lavorato e, finalmente, si è riusciti a realizzarlo.

Il ringraziamento del direttivo dell’Orchestra Fiati Insieme per gli Altri viene rivolto per la disponibilità di tutti alla Società Filarmonica “G. Spontini” Maiolati Spontini (AN) diretta dal Maestro Gianpiero Ruggeri – Presidente Claudia Mancini, al Corpo Bandistico “Mauro Cecchini” Monte San Pietrangeli (FM) diretta dal maestro Paolo Bisconti – Presidente Luca Fiorelli, al Corpo Filarmonico Cittadino “Santa Cecilia” Sant’Angelo in Pontano (MC) diretta dal Maestro Marco Morlupi – Presidente Nicola Silauri; alla Banda Musicale Città di Staffolo (AN) diretta dal maestro Samuele Faini – Presidente Monia Marchegiani.

In occasione della ricorrenza del 5 giugno ricorre l’appuntamento annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri l’orchestra si esibirà a Macerata.

«Esserci – fa sapere il direttivo – è per noi motivo di particolare soddisfazione perché la Benemerita è la più antica istituzione pubblica dello Stato italiano; garantisce, insieme alle altre Forze di Polizia, impegno quotidiano a tutela delle persone ed il legame che la unisce alla storia italica è autentico, forte ed intriso dell’ orgoglio di tutta la nazione »