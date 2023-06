Scontro fra auto e scooter, 70enne di Montecosaro trasportato in eliambulanza a Torrette. Incidente questa mattina attorno alle 11 all’incrocio fra Costamartina e la Sp10 a Civitanova.

Per cause in corso di accertamento da parte della polizia municipale uno scooter Honda è finito contro il parabrezza di un fuoristrada Mitsubishi, condotto da una donna. Ad avere la peggio proprio il motociclista che ha infranto il parabrezza dell’auto ed è finito a terra. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 di Civitanova e la Croce verde. Gli operatori dell’emergenza, viste le condizioni dell’uomo, hanno optato per il trasferimento all’ospedale regionale in eliambulanza. L’elicottero è atterrato nel piazzale dell’ospedale e ha trasferito il paziente all’ospedale di Ancona. Illesa la donna alla guida dell’auto.

(l.b.)

(foto di Federico De Marco)