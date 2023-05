Investito da un’auto mentre va in moto, un uomo di 56 anni portato in gravi condizioni all’ospedale di Torrette di Ancona. L’incidente è avvenuto intorno alle 15,30 di questo pomeriggio a Corridonia. Lì, vicino a dove si trova l’ippodromo, un 56enne, P. P., di Corridonia, è stato investito da un’auto per cause che sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri, intervenuti sul posto insieme al 118. Il personale sanitario, viste le condizioni del ferito, hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza che è giunta sul posto e ha trasportato il ferito all’ospedale di Torrette, ad Ancona.

(Ultimo aggiornamento alle 19,25)