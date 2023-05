Proposte e prospettive per la cultura, se ne parla a Civitanova in un consiglio comunale aperto giovedì 8 giugno alle 21. Sarà una specie di “Stati generali della cultura” l’incontro richiesto fortemente dal gruppo consiliare di Dipende da noi che approderà in consiglio giovedì in seduta aperta a tutto il mondo delle associazioni e agli operatori culturali.

La proposta nasce dal bisogno di avere un confronto e una progettazione condivisa e comune sul tema culturale, evitando le iniziative sparse come sottolinea Dipende da noi: «Le attività culturali a Civitanova si svolgono di solito in ordine sparso – dicono dal gruppo consigliare rappresentato da Roberto Mancini – senza un coordinamento e un progetto condiviso. Da tempo molti operatori culturali civitanovesi si lamentano per questa situazione. Era quindi necessario organizzare un’occasione di confronto e di progettazione comune per dare un impulso nuovo alla cura per la cultura nella nostra città. Su iniziativa del movimento “Dipende da Noi” e con il convinto sostegno dei consiglieri comunali del centro-sinistra è stato convocato per giovedì 8 giugno alle 21 un consiglio comunale aperto che si occuperà delle proposte e delle prospettive per le attività culturali a Civitanova.

Si tratta di un momento importante a cui è essenziale che partecipino i rappresentanti delle scuole, delle associazioni culturali, degli enti culturali del comune. Va sottolineato che sono stati invitati i rettori delle università di Macerata e di Camerino, per capire come radicare corsi universitari nella nostra città. L’incontro non dovrà essere né un esercizio di autopromozione da parte dell’amministrazione comunale, né un esercizio di pura polemica da parte dell’opposizione. Il consiglio comunale aperto dovrà invece costituire un confronto costruttivo per dare vita a una rete permanente di collaborazione tra tutti i soggetti culturali della città e per avviare un progetto organico che valorizzi nel modo migliore ogni espressione della cultura. Infatti essa è una forza insostituibile di crescita della coscienza collettiva, di creatività, di educazione e formazione permanente, di costruzione della comunità cittadina, di iniziative economiche rilevanti per Civitanova e per un’accoglienza turistica qualificata. Perciò invitiamo tutte le associazioni, gli organismi e le persone interessate a portare il loro contributo».