di Mauro Giustozzi

Colpo di scena nel volley internazionale, con protagonista l’allenatore settempedano Alberto Giuliani che, dopo aver vinto in Grecia il campionato e in Europa la Challange Cup con la sua squadra l’Olympiacos Pireo adesso si trasferisce per la prossima stagione in Bulgaria dove sarà sulla panchina dell’Hebar Pazardzhik. E’ stato lo stesso club ellenico ad annunciare il distacco dal suo allenatore che aveva ancora un anno di contratto ma che è stato liberato dalla dirigenza del Pireo probabilmente anche con un senso di ringraziamento per i successi raggiunti in questa stagione.

Una volta avuto il via libera dall’Olympiacos Pireo Alberto Giuliani può firmare per la squadra bulgara dell’Hebar, il club allenato lo scorso anno da Camillo Placì, completando così una sorta di staffetta tra allenatori italiani sulla panchina del club. Nell’Hebar arriverà quest’anno anche Michele Baranowicz il regista con il quale Giuliani conquistò uno scudetto alla guida della Lube volley. Va detto che la stima di cui il tecnico marchigiano gode in Bulgaria è notevole, visto che già alcuni mesi fa il suo nome era stato accostato proprio a quello della Nazionale di questo Paese.

Nel 2023 in Bulgaria Giuliani ci arriva ugualmente ma alla guida di un club. Tutto questo accade mentre l’allenatore di San Severino si trova in un’altra nazione, in Turchia, dove ha preso in mano la selezione ottomana che condurrà in vista dei prossimi campionati europei.

In questi giorni la sua squadra è impegnata nel torneo Golden League dove ha esordito andando a vincere per 3-0 in Danimarca, una partenza col piede giusto per la Turchia che ha mostrato in campo di aver appreso rapidamente i dettami tecnico-caratteriali che Giuliani ha portato nello spogliatoio.

Giuliani così torna a guidare dopo tre anni una nazionale, visto che nel 2019 aveva allenato quella della Slovenia e in precedenza (nel 2015) era stato a capo di quella della Slovacchia. Particolare curioso, in entrambi i casi aveva raggiunto la finale degli Europei maschili, ma in entrambe le occasioni era stato sconfitto. Giuliani avrà il doppio incarico di allenatore di club e nazionale e per il tecnico settempedano si tratta di un ritorno nella nazione turca, visto il suo passato (stagione 2018-19) sulla panchina dell’Halkbank Ankara.