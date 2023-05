Una giornata di sole ha battezzato la domenica a Morrovalle della delegazione del Touring Club Italiano, che ieri ha fatto visita alla città fresca di Bandiera Arancione. Una trentina di persone, provenienti da Marche, Umbria e Abruzzo, guidate dal console regionale Maria Paola Corinaldesi e dal console Francesco Rapaccioni, hanno scoperto le eccellenze e gli angoli nascosti con la guida dell’Archeoclub Morrovalle, condotto dalla presidente Nazzarena Acquaroli Cerone.

La mattinata si è aperta con il benvenuto istituzionale nella sala conferenze di Palazzo Lazzarini, dove la delegazione è stata accolta dal sindaco Andrea Staffolani, affiancato dall’assessore al turismo Desirée Lupi e dal consigliere comunale con delega alla cultura Valentina Salvucci. «Non nascondo la felicità per questa giornata ma soprattutto aver raggiunto un obiettivo fondamentale come la Bandiera Arancione – ha sottolineato Staffolani nel suo saluto –. Un risultato che non è stato inaspettato in assoluto, ma che non pensavamo di raggiungere in così breve tempo. Pensavamo sarebbero stati necessari degli step di avvicinamento e invece eccoci qua. Ricordo ancora quella mattina in cui arrivò la chiamata dal Touring Club di Milano ci comunicò la notizia, fu un momento di grande gioia per tutti. Ci sono già molte prenotazioni per la stagione estiva e questo è sicuramente anche un riflesso di questo traguardo».

È stata proprio la console Corinaldesi a quantificare l’impatto che ha la Bandiera Arancione sulle presenze turistiche dei borghi che ce l’hanno. «Se il Comune di Morrovalle ha centrato la Bandiera Arancione così in fretta evidentemente è perché partiva già da una buona preparazione – ha sottolineato Corinaldesi –. Era l’occasione giusta quindi quella di oggi per fare una visita. Le Bandiere Arancioni hanno durata triennale, non sono riconoscimenti a vita: un modo per stimolare i Comuni a continuare a lavorare bene nel tempo, rispettando i parametri che si devono avere. Le località insignite hanno in media un 45% di flussi turistici rispetto a quelle che non ce l’hanno: la Bandiera Arancione significa sì bellezze da vedere e visitate ma anche qualità della vita per chi risiede in questi borghi».

«Visto che Morrovale è stata l’ultima ad entrare nel circuito delle Bandiere Arancioni, non potevamo non partire da qui con il nostro ciclo di visite – ha ribadito il console Rapaccioni –. Abbiamo trovato una grande disponibilità da parte dell’amministrazione comunale e dell’Archeoclub: veloci e precisi come per il raggiungimento del vessillo».