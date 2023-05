Ricerche a Pieve Torina dove nel pomeriggio è scomparso un uomo di 84 anni. L’anziano è stato visto per l’ultima volta oggi intorno alle 16, poi se ne sono perse le tracce. Alle 21,30 circa sono stati allertati i vigili del fuoco per dare il via alle ricerche dell’anziano. L’uomo, ha dei problemi di salute legati all’età e proprio a questi potrebbe essere legata la scomparsa, non si esclude che l’anziano sia uscito e non sappia fare ritorno. Alle 21,30 circa le ricerche erano nella loro fase iniziale, la speranza è di ritrovare quanto prima l’84enne anche se il buio di certo non aiuta le ricerche.