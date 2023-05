Schianto nella notte a Porto Recanati, in due al pronto soccorso. L’incidente è avvenuto intorno alle 23,20 lungo viale Scarfiotti, nei pressi della discoteca Mia.

Per cause in corso di accertamento si scontrate due Volkswaghen Polo, una delle quali si è ribaltata. Immediati i soccorsi, sul posto oltre agli operatori della Croce Rossa di Porto Potenza e della Croce Gialla di Recanati sono intervenuti anche i vigili del fuoco, con gli occupanti del veicolo ribaltato che sono stati aiutati ad uscire dal parabrezza. Un uomo e una donna, dopo aver ricevuto sul posto le prime cure del caso, sono stati trasportati all’ospedale di Civitanova in codice giallo.