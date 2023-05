Truffano 2mila euro ad una 92enne di Macerata dicendo che il nipote aveva bisogno di 6mila euro per ritirare un pacco, oggi al tribunale di Macerata è proseguito il processo per direttissima per Carlo Tolomello, 20 anni, e Carmela Rubino, 34, campani, finiti in manette lo scorso 19 aprile.

Quel giorno sono stati fermati dai carabinieri di Macerata che avevano avuto un sospetto su di una vettura in sosta con una donna (Rubino) che era a bordo. I carabinieri hanno poi approfondito quello che stava accadendo.

Tolomello si era presentato a casa dell’anziana, dopo che era stata contattata telefonicamente e le era stato detto che il giovane si sarebbe presentato a casa sua su incarico di un amico d’infanzia del figlio, e aveva bisogno di ritirare un pacco in maniera urgente. Solo che non si trovava a Macerata e servivano 6mila euro.

Il giovane si era quindi presentato a casa e l’anziana, che nel frattempo aveva mandato la badante alla Posta per riscuotere un vaglia e sbloccare il pacco, gli aveva dato quello che aveva in casa: 2.020 euro. Tutto questo mentre Rubino stava in auto a fare il palo. Oggi la donna ha patteggiato 1 e 10 mesi. Per Tolomello il pm Francesca D’Arienzo ha chiesto la condanna a 2 anni e due mesi e mille euro di multa. Il giudice Francesca Preziosi ha condannato Tolomello alla pena chiesta dal pm, senza sospensione della pena.

