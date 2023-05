Una delegazione del Touring Club Italiano alla scoperta dei tesori morrovallesi. Dopo l’assegnazione della Bandiera Arancione, arrivata lo scorso novembre, l’associazione sarà in città domenica per toccare con mano le bellezze e i servizi che hanno consentito a Morrovalle di entrare a far parte dell’esclusivo club dei centri di maggiore qualità a livello turistico-ambientale d’Italia.

La giornata si aprirà alle 9 con l’incontro nella sala consiliare di Palazzo Lazzarini nel quale il sindaco Andrea Staffolani e l’assessore al turismo Desirée Lupi accoglieranno la delegazione. La giornata, poi, proseguirà tra mattina e pomeriggio con una serie di visite guidate a cura dell’Archeoclub Morrovalle, visite che toccheranno ovviamente il centro storico con i suoi palazzi e le sue chiese, il Museo internazionale del Presepe, la Selva di San Francesco, il Pincio e altre gemme del territorio cittadino. Un’ulteriore occasione per far conoscere Morrovalle e rinforzare il legame instauratosi con la rete dei borghi Bandiera Arancione, che coinvolge 274 Comuni in tutta Italia, 25 dei quali nelle Marche.