Al via le riprese per i nuovi spot delle Marche con Roberto Mancini, ct della Nazionale di calcio. Le riprese della nuova campagna promozionale destinata sia all’Italia che all’estero, che verrà svelata a breve, sono cominciate questa mattina e proseguiranno in diversi luoghi delle Marche.

«Le nuove immagini andranno a raccontare le eccellenze della nostra regione – dice una nota di Palazzo Raffaello – in strategia con le numerose iniziative di promozione intraprese quest’anno dalla Regione e dall’Atim». Nel corso delle riprese anche il presidente della Regione Francesco Acquaroli, assessore al Turismo, è passato per un saluto al ct Mancini.

«Stiamo girando i nuovi spot – spiega il direttore dell’Atim Marco Bruschini – con il nostro Roberto Mancini testimonial delle eccellenze delle Marche, una regione sempre più protagonista del turismo di qualità in queste location meravigliose che vogliamo siano conosciute in tutto il mondo». Nelle prossime settimane sarà presentata la nuova campagna.