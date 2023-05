Malore mentre è alla guida, 86enne civitanovese in codice rosso al pronto soccorso. Ha perso il controllo dell’auto, una Fiat Panda, lungo via del Casone, a poche centinaia di metri da casa, e si è schiantato contro il muretto di recinzione di un’abitazione.

Incidente questa mattina attorno alle 12 a Civitanova quando un anziano a causa di un improvviso malore ha iniziato a sbandare finendo contro il muretto. Testimoni raccontano che l’anziano ha iniziato a sterzare in modo anomalo terminando la corsa senza riuscire a frenare. L’auto è stata distrutta nell’impatto. Subito una persona che si trovava lì è accorsa per soccorrere l’86enne, poi, resosi conto delle gravi condizioni dell’automobilista, ha allertato il 118. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno aiutato i soccorritori a tirare fuori il civitanovese e a caricarlo sulla lettiga.

L’uomo è stato condotto in codice rosso all’ospedale di Civitanova per il malore accusato mentre era alla guida. L’incidente non ha coinvolto altri veicoli, ma la circolazione è stata rallentata a lungo per consentire le operazioni di soccorso. Sul posto per la ricostruzione del sinistro la polizia municipale di Civitanova.

(l. b.)