Raccolte oltre 500 fotografie per la mostra “Tiriamo fuori le foto dai cassetti”, che si è svolta nei giorni scorsi, organizzata dall’associazione Rete Viva e dall’ecomuseo delle case di terra a Villa Ficana, con il patrocinio del Comune di Macerata. L’invito è stato raccolto dagli abitanti del quartiere tanto che sono arrivate tante fotografie attinenti ai luoghi, alle persone e alle manifestazioni del territorio.

In occasione delle tradizionali feste per l’Ascensione, nei locali del circolo ricreativo di Santa Croce, si è organizzata una esposizione dedicata alla riscoperta della storia dei “luoghi” del quartiere. Uno spaccato storico illustrato da 23 pannelli con 169 fotografie, mentre altre 300 immagini sono state proiettate sullo schermo.

L’anno prossimo la mostra verrà ripetuta e avrà come tema: “Le persone” e l’anno successivo “Le manifestazioni”.

«Uno degli obiettivi di questo importante lavoro – scrive il Comune – è il riconoscimento da parte della comunità del valore del patrimonio materiale e immateriale comune, della sua valorizzazione e salvaguardia, che in questo specifico quartiere viene portato avanti dal lavoro di ricerca e documentazione dell’ecomuseo Villa Ficana e dell’associazione Rete Viva e indirizzato anche alla creazione di un fondo fotografico del quartiere che sarà poi consegnato alla biblioteca comunale Mozzi Borgetti per essere conservato e messo a disposizione. La risposta entusiastica della popolazione ha evidenziato il fascino delle radici e la necessità di conservare e di valorizzare le memorie del quartiere per tramandarle alle future generazioni».

Dal 9 giugno sarà possibile visitare la mostra negli spazi del centro visite dell’ecomuseo di Villa Ficana dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il sabato dalle 15 alle 19.