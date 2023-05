di Francesca Marsili

È stato effettuato questa mattina il riscontro diagnostico per accertare le cause della morte di Fabio Palmieri, il 57enne trovato senza vita ieri mattina nella sua auto, nei pressi del Castello della Rancia a Tolentino. Fissata quindi la data del funerale che avrà luogo sabato, alle 10,30, nella chiesa dello Spirito Santo di Tolentino. La camera ardente sarà allestita dalle 17 di questo pomeriggio nella Sala del Commiato Terracoeli.

Un dramma improvviso che ha strappato prematuramente alla vita l’uomo a soli due giorni dalla morte del suocero, Mario Merlini, deceduto lunedì scorso a 85 anni dopo aver avuto un incidente mentre era alla guida del suo trattore. Infiniti i messaggi di cordoglio per Fabio Palmieri, padre di due figli, arrivati da tutta la comunità di Tolentino che si è stretta con affetto attorno alle due famiglie.

La sorella minore Chiara: «Un immenso dolore avvolge tutta la mia essenza, anima e corpo – dice su Facebook -, e grande orgoglio di essere tua sorella mi passa sottopelle. Non devo spiegare, tutti sanno chi era e perché lo dico».

«L’amore che ha lasciato ci aiuta a sopportare questo dolore enorme» dice l’altra sorella, Belinda.

Palmieri si era distinto non solo per le sue doti umane, di uomo onesto, sensibile e appassionato, ma anche per la sua indiscussa capacità di catturare la suggestione del momento con la sua inseparabile macchina fotografica. Al punto di diventare il fotografo ufficiale della Sacra Rappresentazione della “Passione di Cristo” messa in scena ogni anno alla Bura di Tolentino dall’Associazione Don Primo Minnoni. I suoi archivi fotografici saranno la memoria del suo impegno incondizionato e attaccamento alla comunità. Dipendente di un’azienda che si occupa di arredi per ufficio, Palmieri lascia la moglie Rita, le sorelle Belinda e Chiara e i due figli Giacomo e Lucrezia.